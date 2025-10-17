Общество

В Госдуме предупредили об активизации мошенников в период ноябрьских праздников

Активность мошенников возрастает в период ноябрьских праздников, они создают поддельные сайты распродаж, проводят фальшивые акции в мессенджерах и рассылают фишинговые ссылки, чтобы выманить личные данные россиян, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В период ноябрьских праздников традиционно возрастает активность мошенников, которые пользуются тем, что люди чаще совершают онлайн-покупки, бронируют поездки, ищут информацию о скидках и промокодах, распродажах. Основная цель злоумышленников — вызвать доверие и подтолкнуть к спонтанным действиям, пока человек находится в расслабленном или праздничном настроении. Одна из наиболее распространённых схем в это время — фишинговые рассылки и поддельные сайты распродаж», — предупредил он.

По словам депутата, пользователям приходят письма или сообщения с заманчивыми предложениями якобы от крупных торговых сетей или маркетплейсов, а после перехода по ссылке человек попадает на поддельный сайт, где вводит данные карты или логин и пароль от личного кабинета — всё это тут же попадает к мошенникам.

«Популярны и мошеннические акции в мессенджерах: "подарочные сертификаты", "розыгрыши к праздникам", "бонусы от банка". Жертву просят перейти по ссылке, заполнить анкету или отправить символическую сумму для активации выигрыша. Особенно активно такие схемы распространяются в групповых чатах иностранных мессенджеров и через социальные сети, создавая иллюзию доверия», - добавил парламентарий.

Антон Немкин отметил, что не стоит забывать и о телефонных мошенниках, так как в праздничные дни могут участиться звонки от «службы безопасности банка» или «госуслуг», якобы фиксирующих подозрительные операции, пишет РИА Новости.