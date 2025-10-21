Общество

Игорь Дитрих помог псковичке решить проблему с лекарством и взял на контроль вырубку опочецкого леса

Закупку дорогостоящего лекарственного препарата для пациентки, страдающей редким иммунным заболеванием, обсудил в общественной приемной «Единой России» вице-спикер Игорь Дитрих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Жительница Псковской области имеет право на льготное лекарственное обеспечение — необходимый пациентке иммуноглобулин приобретается в рамках плановой годовой закупки за счет средств регионального бюджета. Однако, как рассказал пришедший на прием к депутату отец девушки, жизненно необходимого его дочери импортного лекарства сейчас нет в наличии.

В региональном министерстве здравоохранения Игорю Дитриху подтвердили, что Псковской областной инфекционной больнице поручено закупить необходимый препарат, но в рамках контрактной системы эта процедура займет несколько месяцев.

«Препарат конкретного торгового наименования, который по жизненным показаниям получает ваша дочь, однозначно будет, но пока идет закупка, больница может предложить хорошо зарекомендовавший себя аналог китайского производства», — после разговора с коллегами предложил выход из ситуации Игорь Дитрих. Посетитель приемной согласился с временным вариантом решения.

Дополнительно заявитель попросил предоставить ему алгоритм маршрутизации пациентов с первичным иммунодефицитом — соответствующие нормативные документы утверждены на региональном уровне для госпитализации больных с различными диагнозами. Вице-спикер заверил, что официальные разъяснения будут направлены.

Следующая посетительница общественной приемной обратилась к Игорю Дитриху с просьбой направить в рамках парламентского контроля депутатский запрос в правоохранительные органы по вопросу незаконной вырубки леса в Опочецком районе. Пенсионерка рассказала, что на земельном участке, собственником которого является ее муж, ведется незаконная вырубка деревьев с применением тяжелой техники и кража древесины. В октябре этого года по гражданскому иску районный суд вынес решение о взыскании с группы лиц ущерба в пользу собственника земли в размере почти 940 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. По словам пенсионерки, конфликт с совершившими кражу местными жителями сопровождается угрозами с их стороны.

Игорь Дитрих признал, что случаи незаконной вырубки леса на территории области носят не единичный характер, и, несмотря на усилия правоохранительных органов и властей, проблема существует во многих муниципалитетах. Заместитель председателя областного Собрания депутатов обратится с официальным письмом в УМВД России по Псковской области.