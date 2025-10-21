Игорь Дитрих помог псковичке решить проблему с лекарством и взял на контроль вырубку опочецкого леса

Закупку дорогостоящего лекарственного препарата для пациентки, страдающей редким иммунным заболеванием, обсудил в общественной приемной «Единой России» вице-спикер Игорь Дитрих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Жительница Псковской области имеет право на льготное лекарственное обеспечение — необходимый пациентке иммуноглобулин приобретается в рамках плановой годовой закупки за счет средств регионального бюджета. Однако, как рассказал пришедший на прием к депутату отец девушки, жизненно необходимого его дочери импортного лекарства сейчас нет в наличии.
В региональном министерстве здравоохранения Игорю Дитриху подтвердили, что Псковской областной инфекционной больнице поручено закупить необходимый препарат, но в рамках контрактной системы эта процедура займет несколько месяцев.
Дополнительно заявитель попросил предоставить ему алгоритм маршрутизации пациентов с первичным иммунодефицитом — соответствующие нормативные документы утверждены на региональном уровне для госпитализации больных с различными диагнозами. Вице-спикер заверил, что официальные разъяснения будут направлены.
Следующая посетительница общественной приемной обратилась к Игорю Дитриху с просьбой направить в рамках парламентского контроля депутатский запрос в правоохранительные органы по вопросу незаконной вырубки леса в Опочецком районе. Пенсионерка рассказала, что на земельном участке, собственником которого является ее муж, ведется незаконная вырубка деревьев с применением тяжелой техники и кража древесины. В октябре этого года по гражданскому иску районный суд вынес решение о взыскании с группы лиц ущерба в пользу собственника земли в размере почти 940 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. По словам пенсионерки, конфликт с совершившими кражу местными жителями сопровождается угрозами с их стороны.
Игорь Дитрих признал, что случаи незаконной вырубки леса на территории области носят не единичный характер, и, несмотря на усилия правоохранительных органов и властей, проблема существует во многих муниципалитетах. Заместитель председателя областного Собрания депутатов обратится с официальным письмом в УМВД России по Псковской области.