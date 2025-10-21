Общество

Госдума поддержала запрет на продажу табака на остановках

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Законопроект ограничивает розничную продажу табачной продукции на остановках общественного транспорта. Этот шаг направлен на снижение доступности никотинсодержащей продукции для граждан», - пояснил Александр Козловский.

Помимо этого, сегодня были приняты еще два важных, на взгляд парламентария, проекта.

Первый законопроект расширяет перечень участников специальной военной операции (СВО), которые могут получить статус ветерана боевых действий. Теперь этот статус смогут получить лица, заключившие соглашение с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполнявшие задачи СВО в составе специальных подразделений. Лица, получившие ранения, могут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Второй законопроект ужесточает правила рекламы энергетиков и других тонизирующих напитков. Исследования доказали вред их употребления для здоровья человека. Теперь реклама таких напитков обязана указывать на вред чрезмерного употребления, а также не должна обращаться к несовершеннолетним. Эта норма вступит в силу с 1 марта 2026 года.