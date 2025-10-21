Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Города для людей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Гений уездного города
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 21.10.2025 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025 19:000 Соцконтракт в этом году помог 89 жителям Псковского района в открытии своего дела и поиске работы 21.10.2025 18:360 Бюст отцу Кутузова установили в опочецкой деревне Матюшкино 21.10.2025 18:200 Эксперт объяснил, как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату 21.10.2025 18:050 48-я сессия областного Собрания начнется с «парламентского часа» по молодёжной политике 21.10.2025 17:590 Госдума поддержала запрет на продажу табака на остановках
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу табака на остановках

21.10.2025 17:59|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

«Законопроект ограничивает розничную продажу табачной продукции на остановках общественного транспорта. Этот шаг направлен на снижение доступности никотинсодержащей продукции для граждан», - пояснил Александр Козловский. 

Помимо этого, сегодня были приняты еще два важных, на взгляд парламентария, проекта. 

Первый законопроект расширяет перечень участников специальной военной операции (СВО), которые могут получить статус ветерана боевых действий. Теперь этот статус смогут получить лица, заключившие соглашение с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполнявшие задачи СВО в составе специальных подразделений. Лица, получившие ранения, могут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Второй законопроект ужесточает правила рекламы энергетиков и других тонизирующих напитков. Исследования доказали вред их употребления для здоровья человека. Теперь реклама таких напитков обязана указывать на вред чрезмерного употребления, а также не должна обращаться к несовершеннолетним. Эта норма вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 49 человек
21.10.2025, 19:000 Соцконтракт в этом году помог 89 жителям Псковского района в открытии своего дела и поиске работы 21.10.2025, 18:360 Бюст отцу Кутузова установили в опочецкой деревне Матюшкино 21.10.2025, 18:200 Эксперт объяснил, как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату 21.10.2025, 18:050 48-я сессия областного Собрания начнется с «парламентского часа» по молодёжной политике
21.10.2025, 18:020 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем. ВИДЕО 21.10.2025, 18:020 Муниципальные депутаты будут проходить практику на базе Псковского областного Собрания 21.10.2025, 17:590 Госдума поддержала запрет на продажу табака на остановках 21.10.2025, 17:540 Иноагента Варламова* внесли в реестр террористов и экстремистов
21.10.2025, 17:520 Антон Мороз поздравил с 90-летием бывшую узницу фашистских концлагерей 21.10.2025, 17:440 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль. ВИДЕО 21.10.2025, 17:430 В Великих Луках установили 18 новых знаков туристской навигации 21.10.2025, 17:390 Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев
21.10.2025, 17:330 В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным» 21.10.2025, 17:270 День в истории ПЛН. 21 октября 21.10.2025, 17:200 «Беседка»: «Вперед в СССР». ВИДЕО 21.10.2025, 17:190 Провезшему 28 кг гашиша в Псковскую область гражданину продлили арест
21.10.2025, 17:180 Мишустин перечислил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе 21.10.2025, 17:150 Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября 21.10.2025, 17:070 На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях 21.10.2025, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября
21.10.2025, 16:590 Минобрнауки планирует повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам с 2026 года 21.10.2025, 16:420 Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс» 21.10.2025, 16:415 Валерий Гарбузов: Антиамериканский альянс России и Китая — несбыточная мечта 21.10.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль
21.10.2025, 16:360 В России выписали первый штраф за рекламу в запрещенном Instagram* 21.10.2025, 16:330 Почти девять тысяч луковиц цветов уничтожат из-за вредителя в Псковской области 21.10.2025, 16:300 Топ-блогеры в Telegram теряют почти 20% доходов 21.10.2025, 16:270 Небольшое снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Псковской области
21.10.2025, 16:160 Выезд в округ №13: ремонт дворов, детские площадки и другие требующие решения вопросы 21.10.2025, 16:110 Молодёжный центр Пскова отметил 15-летие 21.10.2025, 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области 21.10.2025, 16:050 Игорь Дитрих помог псковичке решить проблему с лекарством и взял на контроль вырубку опочецкого леса
21.10.2025, 15:580 Двух пенсионеров обманули мошенники в Псковской области 21.10.2025, 15:530 В Пскове откроется кукольная выставка «Семейные истории большие и маленькие» 21.10.2025, 15:500 Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров 21.10.2025, 15:420 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября
21.10.2025, 15:300 В Пскове завершена подготовка казарм к зиме 21.10.2025, 15:250 В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров 21.10.2025, 15:240 Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» провели семейный день. ФОТО 21.10.2025, 15:160 Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга
21.10.2025, 15:010 «МегаФон» ускорил доступ к интернет-ресурсам с помощью российских разработок 21.10.2025, 14:581 Валерий Гарбузов: Китай смотрит на Россию, в первую очередь, как на сырьевой источник 21.10.2025, 14:550 Здание сыроварни Новоржевского уездного земства готовы продать за рубль 21.10.2025, 14:500 Три миссии арт-пространства СССР в Пскове назвал владелец
21.10.2025, 14:460 Уже завтра шоу финалистов телепроектов соберет звезд мировой иллюзии в Пскове 21.10.2025, 14:420 Поезда между Псковом и Петербургом проведут больше времени в пути 21.10.2025, 14:330 Дело «о лишних таблетках» 21.10.2025, 14:320 Ученые обсудили популяризацию науки и цифровые риски на форуме в ПсковГУ
21.10.2025, 14:240 В Псковском районе усиливают контроль за безопасностью на водоемах 21.10.2025, 14:210 Госдума приняла закон об особенностях рекламы энергетиков 21.10.2025, 14:070 Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений 21.10.2025, 14:030 В карьерном форуме в Великих Луках примут участие гендиректор HH, гости из Абхазии и Беларуси
21.10.2025, 13:480 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025, 13:430 Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей 21.10.2025, 13:340 В Великих Луках состоится третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области» 21.10.2025, 13:280 ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
21.10.2025, 13:260 Музей 90-х планируют открыть в Пскове 21.10.2025, 13:230 В Пскове определили лучших знатоков истории Великой Отечественной войны 21.10.2025, 13:180 Валерий Гарбузов: Я бы не сказал, что на Западе отменяют российскую культуру 21.10.2025, 13:120 ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
21.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерией Гарбузовым 21.10.2025, 12:520 Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам  21.10.2025, 12:340 В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром 21.10.2025, 12:260 «Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР
21.10.2025, 12:220 Медвежонок перебежал трассу в Куньинском округе. ВИДЕО 21.10.2025, 12:070 Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов «Ростелекома» 21.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Вперед в СССР» 21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать»
21.10.2025, 11:460 Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября 21.10.2025, 11:330 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем 21.10.2025, 11:310 На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея 21.10.2025, 11:260 В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень
21.10.2025, 11:100 «Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери 21.10.2025, 11:070 «Семейный книжный салон на Профсоюзной» создадут в Пскове к январю 21.10.2025, 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025, 10:530 Сергей Вострецов: Пенсии должны быть реальным отражением вклада граждан в развитие страны
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru