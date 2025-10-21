Общество

Бюст отцу Кутузова установили в опочецкой деревне Матюшкино

Торжественное открытие бюста Иллариону Голенищеву-Кутузову, выдающемуся военному деятелю и отцу великого полководца, открыли сегодня, 21 октября, в опочецкой деревне Матюшкино, сообщил глава района Юрий Ильин в своем Telegram-канал.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин

Эта инициатива принадлежит настоятелю местного храма святителя Николая Мирликийского отцу Борису. Она глубоко символична, ведь именно с этой землей связана история семьи Кутузовых.

«В 80-х годах XVIII века имение Матюшкино с окрестными деревнями перешло во владение Иллариону Матвеевичу — генерал-поручику, сенатору и кавалеру. Он был крупнейшим военным инженером, фортификатором и гидротехником, одним из самых образованных людей своей эпохи», - рассказал Юрий Ильин.

Позже имение унаследовала его дочь, Дарья Илларионовна, которая в 1795 году на свои средства построила в деревне новую церковь во имя Святителя Николая, благоустроила ее и щедро одарила землей. Так что память об этом семействе навсегда вписана не только в летопись русского воинства, но и в историю нашей малой родины.

«Бюст, который отныне будет напоминать нам о славном прошлом, изготовлен талантливым псковским скульптором Сергеем Астафьевым. Отрадно, что в этом торжественном мероприятии вместе с нами приняли участие жители деревни, священнослужители и все, кому дорога история нашего края. Такие памятные места — это мост между поколениями, наглядный урок преемственности, доблести и служения Отечеству», - заключил глава района.