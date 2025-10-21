Общество

Стипендию от 25 до 50 тысяч рублей в месяц обещают псковским выпускникам в вузах МВД

Управление Министерства внутренних дел по Псковской области ​в 2026 году начнет отбор кандидатов для обучения в Санкт-Петербургском университете МВД и его калининградском филиале. Об этом, а также об основных условиях поступления рассказал заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский на онлайн-брифинге в эфире «ПЛН FM».

​Заявителям нужно обращаться в кадровые подразделения территориальных органов внутренних дел по месту прописки с середины января по 1 апреля 2026 года. После подачи заявления кандидаты проходят сбор документов, медицинскую комиссию, психологическое обследование и проверки МВД, включая проверку на судимость и полиграф.

В ​июле 2026 года уже на базе образовательной организации предстоит сдача вступительных испытаний. Они включают сдачу русского языка в формате ЕГЭ и физическую подготовку. Другие вступительные испытания засчитывают по результатам ЕГЭ. Проходной балл по ЕГЭ находится в диапазоне от 36 до 42 баллов, в зависимости от выбранного направления обучения: юрист, инженер-экономист или психолог.

«Университет МВД предоставляет курсантам комфортабельное общежитие, форменное обмундирование, питание, бесплатное медицинское обеспечение и денежное довольствие, которое варьируется от 25 до 50 тысяч рублей в месяц, в зависимости от курса обучения», — рассказал Александр Збарашевский.

После успешного завершения обучения выпускники получают гарантированное трудоустройство по специальности.

Физическая подготовка для юношей включает подтягивания (15 повторений), бег на 100 метров (менее 14 секунд) и кросс на 1 километр (менее 4 минут). Девушки выполняют силовое комплексное упражнение (отжимания, подъем туловища на пресс за 30 секунд), бег на 100 метров (16 секунд) и кросс на 1 километр (5 минут).