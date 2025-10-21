Общество

Работники рекламы отмечают свой профессиональный праздник 23 октября

День работника рекламы (День рекламщика) — профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России. Этот праздник отмечается с 1994 года, и за время своего существования он успел стать весомым поводом поговорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама.

Считается, что инициатором Дня выступил Алан Ардасенов, который в свои студенческие времена искал подработку и устроился на должность рекламного агента в газету «Деловой экспресс». 23 октября 1994 года он получил первый заказ на создание рекламы, что и стало в будущем основанием для даты праздника.

«Реклама — двигатель торговли», — крылатая фраза, которую И. Ильф и Е. Петров вложили в уста незабвенного героя «Двенадцати стульев» Остапа Бендера. А значит, 23 октября — это день творческих людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли и, соответственно, экономики России.

Слово «реклама» произошло от латинского reclamare — выкрикивать. По свидетельствам культурологов, у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы: хвалебные речи, демонстрация добытых в сражениях трофеев.

В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи, которые высекались на статуях правителей и полководцев. И в средневековье «рекламная» конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме — выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников, пишет Calend.ru.

Сегодняшняя реклама — сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. Но цель у рекламы осталась та же — выделять товар среди конкурентов, «раскручивать» его и увеличивать продажи.

Сам же День рекламщика становится в России все популярнее, ведь в сфере «рекламных» профессий работает сегодня немало специалистов — создатели рекламы, пиар-специалисты, маркетологи, менеджеры по рекламе.