Общество

Школьники и следователи Пскова присоединились к акции «Дни белых журавлей»

Сотрудники следственного управления СК России по Псковской области, а также учащиеся Гуманитарного лицея и Бежаницкой средней школы присоединились к Всероссийской акции памяти павших воинов России «Дни белых журавлей», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «СУ СК РФ по Псковской области»

В рамках акции были проведены часы памяти о тех, кто в разные эпохи защищал Отечество.

Школьники ознакомились с историей памятного дня, а также создания стихотворения «Журавли» народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, которое в последующем стало песней-реквиемом.

Учащиеся совместно со следователями в память о погибших защитниках Родины изготовили белых бумажных журавлей, символизирующих благодарность и вечную память о тех, кто не вернулся с войны.