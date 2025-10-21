Общество

Мост через реку Селяха обновили в Новоржевском округе

В деревне Высокое Новоржевского округа завершен капитальный ремонт моста через реку Селяха на автомобильной дороге Новоржев — Опочка. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мост был построен еще в 1964 году и за время эксплуатации значительно износился. Его конструкции больше не отвечали современным требованиям безопасности, поэтому в ходе ремонта специалисты ее полностью заменили. Участок производства работ после капитального ремонта оснащен тротуаром и линией наружного освещения. Также оборудованы знаки, нанесена разметка.

Обновленный мост обеспечил надежную транспортную связь близлежащих деревень округа с городом Новоржев, где расположены центральная районная больница и образовательные учреждения. Это значительно улучшило доступность медицинской помощи и качество жизни местных жителей.

Стоимость капитального ремонта составила около 139 миллионов рублей.