Общество

Профилактическую акцию «Стань заметнее» провели в Новосокольниках

Сотрудники отделения госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» на территории обслуживания провели профилактическую акцию «Стань заметнее» сегодня, 22 октября. Об этом сообщили в управление Госавтоинспекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление Госавтоинспекции Псковской области

В ходе профилактического мероприятия пешеходам разъясняли правила дорожного движения и необходимость использования в тёмное время суток световозвращающих элементов.

Всем участникам акции вручали памятки и световозвращающие элементы.