Единую базу цифровых следов кибермошенников создали в России

В России создали базу цифровых следов кибермошенников, которая поможет оперативно блокировать их деятельность. Система поможет выявлять серийных мошенников, прекращать работу колл-центров, замораживать их доходы и во многих случаях предотвращать преступления.
Изображение: нейросеть «Шедеврум»
«База цифровых следов кибермошенников поможет оперативно блокировать их деятельность», — заявил генпрокурор России Александр Гуцан на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.
Как пояснил Александр Гуцан, база стала продуктом совместной работы Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, МВД и Банка России.
«Она постоянно пополняется. В ней уже содержатся сведения о более чем шести миллионов телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов», –– сообщил генпрокурор. Функционал базы позволяет оперативно выявлять серийные посягательства мошенников, прекращать работу колл-центров, замораживать их доходы и во многих случаях предотвращать преступления, в том числе в киберпространстве, ущерб от которых в стране достигает сотен миллиардов рублей, пишут «Известия».
Он отметил, что самыми уязвимыми категориями остаются дети и пожилые люди. При этом большинство преступлений совершается из-за границы, что усложняет их пресечение.