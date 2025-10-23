Общество

Единую базу цифровых следов кибермошенников создали в России

В России создали базу цифровых следов кибермошенников, которая поможет оперативно блокировать их деятельность. Система поможет выявлять серийных мошенников, прекращать работу колл-центров, замораживать их доходы и во многих случаях предотвращать преступления.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«База цифровых следов кибермошенников поможет оперативно блокировать их деятельность», — заявил генпрокурор России Александр Гуцан на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.

Как пояснил Александр Гуцан, база стала продуктом совместной работы Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, МВД и Банка России.

«Она постоянно пополняется. В ней уже содержатся сведения о более чем шести миллионов телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов», –– сообщил генпрокурор. Функционал базы позволяет оперативно выявлять серийные посягательства мошенников, прекращать работу колл-центров, замораживать их доходы и во многих случаях предотвращать преступления, в том числе в киберпространстве, ущерб от которых в стране достигает сотен миллиардов рублей, пишут «Известия».

«За последние пять лет удельный вес киберпреступлений в России достиг 40% от всех видов преступлений, поставленных на учет. В прошлом году их число превысило 765 тысяч. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из них — средства, похищенные у граждан», — сообщил Александр Гуцан.

Он отметил, что самыми уязвимыми категориями остаются дети и пожилые люди. При этом большинство преступлений совершается из-за границы, что усложняет их пресечение.