Общество

Роспотребнадзор Псковской области за девять месяцев изъял из продажи свыше 123 кг мясной продукции

За девять месяцев текущего года специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области провели контрольно-надзорные мероприятия в 25 организациях, реализующих мясную и птицеводческую продукцию, и организовали профилактические визиты к 158 субъектам, включая 132 профилактических посещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Эксперты исследовали более 900 проб мясной и птицеводческой продукции по различным показателям. По физико-химическим нормам неудовлетворительными оказались 8,7% проб, по санитарно-химическим – 2,9%, а по микробиологическим – 10,6%. При этом не выявили неудовлетворительных образцов по радиологическим показателям, содержанию антибиотиков и ГМО.

Проверки выявили, что не все продавцы соблюдают условия хранения и сроки годности мясной продукции. Среди нарушений также отмечают отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, что затрудняет прослеживаемость продукции, и реализацию продукции, не соответствующей требованиям технического регламента. За эти нарушения виновных привлекли к административной ответственности.

В результате контрольно-надзорных мероприятий изъяли из продажи шесть партий мясной продукции общим весом 123,85 кг.