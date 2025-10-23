Общество

Всемирный день информации о развитии празднуют 24 октября

Всемирный день информации о развитии (англ. World Development Information Day) учрежден резолюцией 3038 (XXVII) Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1972 года, с целью привлечения внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения.

Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать с датой Дня Организации Объединенных Наций — 24 октября.

Всемирный день информации о развитии был в дальнейшем обозначен как дата принятия в 1970 году Международной стратегии развития на второе Десятилетие развития ООН. Концепция данной стратегии заключается в мобилизации общественного мнения в мире по актуальным вопросам политики, экономики, социальной сферы и так далее.

Ассамблея выразила убежденность в том, что улучшение распространения информации и мобилизация общественного мнения, в особенности среди молодежи, явились бы важным фактором для лучшего осознания проблем развития и способствовали бы, таким образом, наращиванию усилий в сфере международного сотрудничества в целях развития.

Период с 2005 по 2014 год отмечался ООН как Десятилетие образования в интересах устойчивого развития. Ведь образование — это один из главных способов получения информации, однако, при этом важно учитывать ее качество и актуальность. Развитие в обществе с низкой информационной культурой, лишенном коммуникаций и возможности получения знаний об окружающем мире, идет крайне медленно. Соответственно и члены такого общества не могут правильно и адекватно оценивать текущую ситуацию в мире, анализировать проблемы и искать способы их решения. Вот почему образование и информация играют столь важное значение для всей мировой общественности в целом.

Информационные и коммуникационные технологии могут предоставить новые решения проблем развития, особенно в контексте глобализации, и могут способствовать экономическому росту, конкурентоспособности, доступу к информации и знаниям, искоренению нищеты и социальной интеграции, что поможет ускорить интеграцию всех стран, особенно развивающихся стран, в мировую экономику, пишет calend.ru.

Кстати, не менее заметную роль в данных вопросах играют и средства массовой информации, которые зачастую формируют общественное мнение. Поэтому, по мнению членов ООН, главная задача СМИ — это предоставление объективной и точной информации, без цензурных вмешательств.

Только обладая всей полнотой достоверных и объективных сведений, необходимых для анализа, представители различных стран мира могут построить конструктивный диалог, проанализировать сложившуюся ситуацию и отыскать пути решения глобальных проблем.