Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
От яблока до яблони
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
нацпроект меняет учреждения культуры
Гений уездного города
Нам любые дОроги дорОги...
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 24.10.2025 07:300 Путин предложил объявить 2027-й Годом географии 24.10.2025 07:020 Всемирный день информации о развитии празднуют 24 октября 23.10.2025 22:370 Полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя посетил Псковскую область 23.10.2025 21:000 ​​Псковичей предупредили об опасности белого налёта на мясе 23.10.2025 20:300 «Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум? ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем 21.10.2025 13:484 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день информации о развитии празднуют 24 октября

24.10.2025 07:02|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день информации о развитии (англ. World Development Information Day) учрежден резолюцией 3038 (XXVII) Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1972 года, с целью привлечения внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения.

Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать с датой Дня Организации Объединенных Наций — 24 октября.

Всемирный день информации о развитии был в дальнейшем обозначен как дата принятия в 1970 году Международной стратегии развития на второе Десятилетие развития ООН. Концепция данной стратегии заключается в мобилизации общественного мнения в мире по актуальным вопросам политики, экономики, социальной сферы и так далее.

Ассамблея выразила убежденность в том, что улучшение распространения информации и мобилизация общественного мнения, в особенности среди молодежи, явились бы важным фактором для лучшего осознания проблем развития и способствовали бы, таким образом, наращиванию усилий в сфере международного сотрудничества в целях развития.

Период с 2005 по 2014 год отмечался ООН как Десятилетие образования в интересах устойчивого развития. Ведь образование — это один из главных способов получения информации, однако, при этом важно учитывать ее качество и актуальность. Развитие в обществе с низкой информационной культурой, лишенном коммуникаций и возможности получения знаний об окружающем мире, идет крайне медленно. Соответственно и члены такого общества не могут правильно и адекватно оценивать текущую ситуацию в мире, анализировать проблемы и искать способы их решения. Вот почему образование и информация играют столь важное значение для всей мировой общественности в целом.

Информационные и коммуникационные технологии могут предоставить новые решения проблем развития, особенно в контексте глобализации, и могут способствовать экономическому росту, конкурентоспособности, доступу к информации и знаниям, искоренению нищеты и социальной интеграции, что поможет ускорить интеграцию всех стран, особенно развивающихся стран, в мировую экономику, пишет calend.ru.

Кстати, не менее заметную роль в данных вопросах играют и средства массовой информации, которые зачастую формируют общественное мнение. Поэтому, по мнению членов ООН, главная задача СМИ — это предоставление объективной и точной информации, без цензурных вмешательств.

Только обладая всей полнотой достоверных и объективных сведений, необходимых для анализа, представители различных стран мира могут построить конструктивный диалог, проанализировать сложившуюся ситуацию и отыскать пути решения глобальных проблем.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 113 человек
24.10.2025, 07:300 Путин предложил объявить 2027-й Годом географии 24.10.2025, 07:020 Всемирный день информации о развитии празднуют 24 октября 23.10.2025, 22:370 Полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя посетил Псковскую область 23.10.2025, 22:000 Медведев резко высказался о мигрантах
23.10.2025, 21:400 В Пскове выявили 17 нелегально размещенных информационных конструкций 23.10.2025, 21:270 Гелена Самохвалова: Деятельность АСТУР выходит на международный уровень 23.10.2025, 21:000 ​​Псковичей предупредили об опасности белого налёта на мясе 23.10.2025, 20:400 Областной семинар по подготовке спортивных судей прошёл в Великих Луках
23.10.2025, 20:300 «Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум? ВИДЕО 23.10.2025, 20:200 Псковский суд вынес приговор негражданину Эстонии за сокрытие товаров при таможенном контроле 23.10.2025, 20:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 октября 23.10.2025, 20:112 Информационная война зачастую не менее важна, чем происходящее на фронте – Александр Братчиков
23.10.2025, 19:450 VI Псковский международный медиафорум. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.10.2025, 19:400 Психолог рассказал, как обязательное примирение перед разводом может повлиять на семьи 23.10.2025, 19:250 «Беседка»: Рак молочной железы — не приговор. ВИДЕО 23.10.2025, 19:200 Гдовский суд оставил в силе штраф за вмешательство в работу избирательной комиссии
23.10.2025, 19:000 Псковский «Интер» выступит в чемпионате России по мини-футболу 23.10.2025, 18:401 Приговор водителю BMW, насмерть сбившему пешехода на «зебре» в Пскове, оставлен в силе 23.10.2025, 18:200 «ТОПовый десант» высадится в Пскове на осенних каникулах 23.10.2025, 18:030 Причины рака молочной железы перечислил псковичам онколог
23.10.2025, 18:020 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен Александру Невскому 23.10.2025, 18:000 Псковичей предупредили об опасности «шипящего» кефира 23.10.2025, 17:550 Роспотребнадзор Псковской области за девять месяцев изъял из продажи свыше 123 кг мясной продукции 23.10.2025, 17:410 Дискотека «Те самые 90-е» пройдет на печорской базе «Лукоморье» 25 октября
23.10.2025, 17:350 Первым замминистра энергетики и тарифов Псковской области назначен Максим Фёдоров 23.10.2025, 17:340 Врач-онколог: Рак молочной железы — не приговор 23.10.2025, 17:290 Миссис Москва-2025 станет специальным гостем конкурса красоты в Пскове 23.10.2025, 17:160 Общая раскрываемость преступлений в Псковской области доросла почти до 54%
23.10.2025, 17:110 Идеи псковичей получили поддержку Совета Молодёжных парламентов при ПАСЗР 23.10.2025, 17:080 Ежегодно в Псковской области выявляют порядка 400 случаев рака молочной железы 23.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 23 октября 23.10.2025, 16:540 В Пскове запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Некрасова
23.10.2025, 16:531 Переехавшие в РФ иностранные журналисты поделились своими историями на VI Псковском медиафоруме 23.10.2025, 16:364 Жителя Пыталово арестовали за неуплату штрафа за отказ пройти проверку на наркотики 23.10.2025, 16:250 12 классов школы 23.10.2025, 16:220 Суд снизил штраф за нарушения на трассе М-9 в Псковской области до 150 000 рублей
23.10.2025, 16:150 Четыре нарколаборатории выявили в Псковской области с начала года 23.10.2025, 16:080 Представлена новая отечественная CAE-платформа для инженерного анализа электроники 23.10.2025, 15:570 До +13 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 24 октября 23.10.2025, 15:450 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области
23.10.2025, 15:390 Криминального авторитета арестовали в Пскове 23.10.2025, 15:320 Соцфонд с начала года помог псковским инвалидам приобрести 265 тысяч изделий для реабилитации 23.10.2025, 15:240 На медиафоруме в Пскове рассказали, как противостоять деструктивным угрозам 23.10.2025, 15:130 Александр Котов и Игорь Дитрих участвуют в парламентском форуме в Петербурге
23.10.2025, 15:120 Совфед назначил дату рассмотрения закона о круглогодичном призыве в армию 23.10.2025, 15:090 Александр Козловский провел экскурсию по Госдуме для будущих врачей из Пскова 23.10.2025, 15:000 Андрей Маковский и Алла Сердцева стали финалистами конкурса «Знание.Лектор» 23.10.2025, 14:510 Минпросвещения опровергло появление ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»
23.10.2025, 14:480 Тренды новых медиа и «грехи» соцсетей обсудили в псковском Доме молодежи 23.10.2025, 14:340 Выставка фотопортретов малочисленного народа сето откроется в Печорах 23.10.2025, 14:251 Псковичам рассказали о преимуществах электронной квитанции за капремонт 23.10.2025, 14:150 Музей-заповедник «Михайловское» представил в Минске выставку «Пушкин и море»
23.10.2025, 14:080 В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет 23.10.2025, 14:030 Суд оштрафовал иностранца за попытку незаконно ввезти в Псков более 3 тонн лосося 23.10.2025, 13:520 В Пскове продолжается набор в детские кружки 23.10.2025, 13:490 Псковское управление Роспотребнадзора: 12,6% молочной продукции не соответствует стандартам
23.10.2025, 13:440 Мэра Рязани отстранили от должности на период проверки сведений о расходах и доходах 23.10.2025, 13:310 Советник секретаря Союзного государства: Задача медиа — создать «духовно-нравственный иммунитет» 23.10.2025, 13:250 Первое в новейшей истории Псковского района грузовое судно «Чайка» введено в эксплуатацию 23.10.2025, 13:210 ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах связи «МегаФона»
23.10.2025, 13:200 Единую базу цифровых следов кибермошенников создали в России 23.10.2025, 13:120 На выставке «Придумано и сделано в России» в Изборске представлен керамический торт 23.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 23.10.2025, 12:480 Псковский кремль вошёл в тройку самых мистических мест России
23.10.2025, 12:420 Открытие школы на 825 мест в Себеже перенесли на 2026 год 23.10.2025, 12:300 Мошенники стали притворяться газовиками и сообщать об «изменениях в законе» 23.10.2025, 12:260 Мария Захарова: Псковский медиафорум — возможность обсудить наиболее значимые тенденции в мировой информполитике 23.10.2025, 12:171 Ремонт проезда на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове завершен
23.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Рак молочной железы — не приговор 23.10.2025, 12:020 Мастер-класс по посадке деревьев проведут в псковском сквере «Соколинка» 23.10.2025, 11:550 «Ростелеком» протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства 23.10.2025, 11:530 Органный концерт «Здесь русский дух...» прозвучит в Пскове 26 октября
23.10.2025, 11:510 Жилой дом и хозпостройка горели в порховских деревнях 23.10.2025, 11:480 Псковские археологи раскрыли загадку бронзовой трубки 23.10.2025, 11:370 Михаил Ведерников стал наставником участника президентской программы «Время героев» 23.10.2025, 11:330 Остались последние метры: строительство «Надвратного дома» завершается в псковском комплексе «ТЭЦ на Великой»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru