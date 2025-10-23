Псковcкая обл.
Общество

Коллектив псковского «Горводоканала» провел традиционные субботники

24.10.2025 11:48|ПсковКомментариев: 0

С наступлением золотой осени на муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал» прошел осенний месячник субботников, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Ежегодно в рамках осеннего месячника благоустройства сотрудники преображают самые разные объекты: от территории у административного здания на улице Советской Армии до производственных площадок на улице Белинского и масштабных очистных сооружений канализации в деревне Родина.

По словам представителей, особое внимание уже седьмой год подряд уделяется береговой линии реки Великой вдоль улицы Советской Армии. Эта территория – важная локация для отдыхающих, находящаяся неподалеку от поверхностного водозабора, и сотрудники «Горводоканала» «с особым трепетом заботятся о ее чистоте».

 

«С каждый годом мы с радостью отмечаем положительную динамику: бытового мусора на городских территориях становится заметно меньше. Это говорит не только об эффективности повседневной уборки территории города и субботников, проводимых различными предприятиями, но и о растущей экологической культуре жителей и гостей Пскова», - отметили представители предприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
