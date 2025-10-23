Общество

В Псковской области 92% детей-сирот живут в семьях, но 124 ребенка все еще ждут родителей

В Псковской области сохраняется устойчивая тенденция к семейному устройству детей-сирот. По последним данным, 92% таких детей уже воспитываются в семьях. Однако 124 ребенка по-прежнему находятся в организациях для детей-сирот и нуждаются в родительской заботе. Эти цифры прозвучали в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности» от консультанта отдела опеки и попечительства министерства социальной защиты Псковской области Натальи Никоновой.

«Нахождение ребенка в организации для детей-сирот является временным явлением до момента устройства в семью. На сегодняшний день 92% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях. У нас 993 семьи, в которых воспитываются такие дети», – сообщила Наталья Никонова.

На данный момент в регионе активно используются две традиционные формы семейного устройства: усыновление и опека. Усыновление является приоритетной формой и устанавливается в судебном порядке. Так ребенок становится полноправным членом семьи, приравниваясь к биологическим детям.

Опека же бывает двух видов: безвозмездная и возмездная. Ключевое различие — в оплате труда опекуна. При возмездной форме опеки выплачиваются ежемесячные средства — в Псковской области это сумма от 11 до 16 тысяч рублей, в зависимости от возраста ребенка. Эта форма, как правило, выбирается посторонними гражданами, которые зачастую вынуждены оставить работу для воспитания ребенка и нуждаются в дополнительной финансовой поддержке государства.

Безвозмездная опека чаще всего оформляется родственниками ребенка (бабушками, дедушками, тетями, дядями), которые не получают вознаграждения за свой труд.

«Пока законодательство не регулирует, какую именно форму опеки выбирать. Это решение зависит от ситуации в каждой конкретной семье», – добавила Наталья Никонова.

Консультант опеки также отметила, что самыми востребованными формами устройства остаются усыновление и опека. При этом наиболее сложно устроить в семьи детей старше 12 лет, подростков, а также братьев и сестер, которых по закону стараются не разлучать. Для помощи в адаптации активно используется практика временного пребывания ребенка в семье сроком до трех месяцев, что позволяет обеим сторонам понять, подходят ли они друг другу.