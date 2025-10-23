Общество

Четверокурсники-курсанты из Пскова прошли распределение

Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний и Псковский филиал университета в режиме видеосвязи приняли участие в заседании комиссии ФСИН России по распределению выпускников, завершающих обучение в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском вузе.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Мероприятие прошло под председательством начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России генерал-майора внутренней службы Елены Коробковой.

По итогам заседания 45 курсантов псковского филиала, обучающихся в образовательной организации, распределены в 16 территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии с решением комиссии.

Врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк выразила надежду, что все курсанты 4 курса успешно завершат обучение и в будущем году приступят к исполнению своих непосредственных обязанностей по месту служебной деятельности.