Общество

В Пыталовском муниципальном округе прошёл субботник

В Пыталовском муниципальном округе объявили месячник по благоустройству и санитарной уборке городской и сельских территорий. Об этом пишет глава округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фотографии: Вера Кондратьева / Telegram-канал

Сотрудники администрации округа работали по уборке листвы, накопившегося мусора, старых кустарников и деревьев на территории Детского парка. Работы еще будут продолжены на других территориях.

«Обращаюсь ко всем жителям, руководителям организаций, предприятий, управляющих компаний, владельцам торговых точек и магазинов, арендаторам, владельцам жилых домов и прочих строений навести порядок на своих и закрепленных территориях не только в городе, но и на селе. Давайте совместными усилиями уберём свои территории от листвы и мусора перед наступлением зимы», - пишет Вера Кондратьева.