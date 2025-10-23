Общество

Николай Козловский: Великолукский драматический театр открыт для работы с театральными критиками

Деятельности Великолукского драматического театра посвятил свое еженедельное обращение глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Первые упоминания о театре относятся к середине XIX века, и с тех пор он является важным центром культурной жизни Великих Лук. В августе 2017 года была завершена масштабная реконструкция театра, которая продолжалась полтора года. В рамках работ были капитально отремонтированы помещения, расширена площадь, установлено современное сценическое оборудование. Артисты получили новые комфортные гримёрки, а малая сцена – современное техническое оснащение», - сказал Николай Козловский.

По его словам, особое внимание было уделено восстановлению исторического облика большого зала: вернулись лепнина, позолота, были отреставрированы кресла, появились новые комфортабельные места на балконе. Для удобства зрителей был модернизирован гардероб, возвращён буфет и установлены специальные приспособления для маломобильных граждан.

«Реконструкция театра была частью подготовки празднования 850-летнего юбилея Великих Лук и стала возможной благодаря федеральной помощи и поддержке региональной власти. После реконструкции театр вышел на новый творческий уровень. Сегодня он уверенно наращивает темпы своей культурной деятельности, внося весомый вклад в укрепление статуса Великих Лук как одного из ведущих культурных центров региона», - подчеркнул Николай Козловский.

В этом году театр открыл свой 106-й сезон. Глава города отметил, что в труппу пришли десять новых актёров – это и выпускники театральных вузов, и опытные артисты. В планах – множество новых постановок, как на большой, так и на малой сцене.

«Репертуар пополнится спектаклями по произведениям русской классики. Чтобы придать постановкам новое звучание, к работе над спектаклями приглашаются опытные и успешные режиссёры, художники по свету, балетмейстеры из других театров», - обратил внимание политик.

С начала 2025 года уже проведено более трёхсот мероприятий, в том числе тридцать три – для участников специальной военной операции и членов их семей.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Великолукский драматический театр с успехом представил наш город на сцене Мичуринского драматического театра.

В новом сезоне запланированы семейные постановки, участие в акции «Всей семьёй в театр». Также в ближайшее время начнётся подготовка к новогодним мероприятиям.

2026 год в театральной сфере будет ознаменован 150-летием Союза театральных деятелей России. Городской театр примет активное участие в мероприятиях, посвящённых этой значимой дате.

«Великолукский драматический театр находится в постоянном развитии и приобретает всё большую известность благодаря ярким постановкам и расширению гастрольной географии. Выпускники театральных вузов стремятся попасть в его труппу ещё во время учёбы. Идёт активный творческий обмен с театрами из других регионов. Театр открыт для работы и с театральными критиками. Профессиональный взгляд со стороны помогает артистам развиваться, совершенствовать мастерство и повышать качество спектаклей. Постоянное участие в мастер-классах и творческих мероприятиях – также неотъемлемая часть профессионального роста коллектива, которым на протяжении нескольких лет с успехом руководит директор театра Николай Андросович», - сказал Николай Козловский.

В завершение политик отметил, что театр всегда открыт и рад сотрудничеству с активными, творческими и ответственными молодыми людьми, готовыми к решению нестандартных задач. Также большое внимание уделяется привлечению волонтёров из числа горожан – «это важная и нужная инициатива».

«От всей души желаю Великолукскому драматическому театру яркого, успешного сезона, неизменного интереса зрителей, постоянного творческого вдохновения и покорения новых вершин театрального мастерства. Пусть каждая постановка становится настоящим подарком для всех, кто ценит сценическое искусство», - заключил Николай Козловский.