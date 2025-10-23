Общество

Великолучане примут участие в международной конференции, посвящённой 80-летию окончания Второй мировой войны

Международная научно-практическая конференция «80-летие окончания

Второй мировой войны 1939-1945 гг. Итоги и уроки» пройдёт в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации (Москва) 28 октября. Великие Луки и Псковскую область на конференции представят с докладами Елена Кондратович, заведующая Центром патриотических инициатив имени Героя Советского Союза А. М. Матросова, при МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки», а также Владимир Павлов, краевед, председатель поэтического клуба «Вдохновение» при Совете ветеранов города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Владимир Павлов.

Они примут участие в работе секции по обсуждению вопросов, связанных с жизнью и подвигом Александра Матросова, а также других воинов, совершивших подвиг самопожертвования.

Отметим, что проведение данной секции инициировали великолукские докладчики, совет ветеранов воинов 254 - го гвардейского мотострелкового полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, исследователи биографии А.М. Матросова из Ульяновска в феврале 2025 года.