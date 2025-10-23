Общество

О профессии пожарного рассказали кадетам в Великих Луках

В рамках введения в профессию пожарного и спасателя специалисты псковского чрезвычайного ведомства регулярно проводят занятия с учащимися профильных кадетских классов пожарно-спасательной направленности. Одно из таких мероприятий провел заместитель начальника пожарно-спасательной части №6 Никита Пантелеев для учеников МАОУ Кадетской школы в Великих Луках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Встречи проходят в формате лекций и практических занятий, где специалисты объясняют, что такое пожар, как он возникает, основные причины и как распознавать опасные ситуации. Ребята учатся правильному поведению при пожаре, эвакуации, вызову пожарной охраны, а также знакомятся с первичными средствами тушения огня и правилами их использования.

Такие уроки помогают формировать ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих, а также популяризируют профессию пожарного и спасателя среди молодежи.