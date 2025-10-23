Общество

Более 90% россиян испытывают трудности при поиске новой работы - опрос

91% россиян испытывает трудности при поиске новой работы, показал опрос «Работы.ру» и «СберПодбора».

Половину тех, кто столкнулся с проблемами при трудоустройстве, смущает низкий уровень предлагаемых зарплат. В первом полугодии 2025 года реальные доходы, скорректированные на инфляцию, выросли вдвое медленнее, чем годом ранее.

Более трети опрошенных отметили, что барьером стал возраст. По данным SuperJob, наилучшие шансы найти подходящую работу сейчас у соискателей в возрасте от 30 до 38 лет.

Чуть меньше респондентов указали на завышенные требования работодателей при скромных условиях оплаты. Еще треть пожаловалась на высокую конкуренцию за привлекательные вакансии.

Лишь 9% участников опроса признались, что не сталкиваются с трудностями при поиске работы. Чаще всего это соискатели из сфер строительства, торговли и транспорта. Напротив, среди тех, кто считает, что трудоустройство сейчас практически невозможно, преобладают сотрудники производственных предприятий и специалисты IT-отрасли.

«По данным Росстата, в августе 2025 года средний срок поиска работы достиг пяти месяцев и трех дней. За месяц он увеличился на две недели, а по сравнению с прошлым годом — на три дня», — подсчитали «Известия».

В годовом выражении этот показатель вырос впервые с пандемийного 2021 года, когда компании массово сокращали найм и численность персонала.