Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
Денис Иванов об округе №15
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
развивающие секции для детей
вишневый сквер
Вакансии Россети
нацпроект меняет учреждения культуры
Нам любые дОроги дорОги...
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 27.10.2025 08:400 Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска 27.10.2025 08:200 В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с маленькими детьми 27.10.2025 08:000 Более 90% россиян испытывают трудности при поиске новой работы - опрос 27.10.2025 07:300 Всемирный день аудиовизуального наследия отмечают 27 октября 27.10.2025 07:000 Международный день школьных библиотек празднуют 27 октября
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам 20.10.2025 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 90% россиян испытывают трудности при поиске новой работы - опрос

27.10.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

91% россиян испытывает трудности при поиске новой работы, показал опрос «Работы.ру» и «СберПодбора».

Половину тех, кто столкнулся с проблемами при трудоустройстве, смущает низкий уровень предлагаемых зарплат. В первом полугодии 2025 года реальные доходы, скорректированные на инфляцию, выросли вдвое медленнее, чем годом ранее.

Более трети опрошенных отметили, что барьером стал возраст. По данным SuperJob, наилучшие шансы найти подходящую работу сейчас у соискателей в возрасте от 30 до 38 лет.

Чуть меньше респондентов указали на завышенные требования работодателей при скромных условиях оплаты. Еще треть пожаловалась на высокую конкуренцию за привлекательные вакансии.

Лишь 9% участников опроса признались, что не сталкиваются с трудностями при поиске работы. Чаще всего это соискатели из сфер строительства, торговли и транспорта. Напротив, среди тех, кто считает, что трудоустройство сейчас практически невозможно, преобладают сотрудники производственных предприятий и специалисты IT-отрасли.

«По данным Росстата, в августе 2025 года средний срок поиска работы достиг пяти месяцев и трех дней. За месяц он увеличился на две недели, а по сравнению с прошлым годом — на три дня», — подсчитали «Известия».

В годовом выражении этот показатель вырос впервые с пандемийного 2021 года, когда компании массово сокращали найм и численность персонала.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 159 человек
27.10.2025, 08:400 Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска 27.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с маленькими детьми 27.10.2025, 08:000 Более 90% россиян испытывают трудности при поиске новой работы - опрос 27.10.2025, 07:300 Всемирный день аудиовизуального наследия отмечают 27 октября
27.10.2025, 07:000 Международный день школьных библиотек празднуют 27 октября 26.10.2025, 22:000 Врач рассказала, какие продукты нужно включить в осенний рацион 26.10.2025, 21:400 В Псковской области продолжается розыск великолучанки 26.10.2025, 21:200 Борис Елкин поздравил псковичей с Днём автомобилиста
26.10.2025, 21:000 Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки 26.10.2025, 20:400 Эксперт Роскачества развеяла миф о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды 26.10.2025, 20:200 Слякоть и снег ожидаются на территории Северо-Запада России на предстоящей неделе 26.10.2025, 20:000 О профессии пожарного рассказали кадетам в Великих Луках
26.10.2025, 19:400 Участок дороги на улице Белинского в Пскове закроют с 28 по 29 октября 26.10.2025, 19:200 Замена дымовой трубы завершается в деревне Выбор Новоржевского округа 26.10.2025, 19:000 Почти пять тысяч человек получили водительские права за прошедший год в Псковской области 26.10.2025, 18:400 Новые арки и более сотки световых консолей украсят Великие Луки к Новому году
26.10.2025, 18:200 Ребёнок пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове 26.10.2025, 18:000 До +10 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области 27 октября 26.10.2025, 17:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Савво-Крыпецком монастыре 26.10.2025, 17:200 Скорость ограничат на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 октября
26.10.2025, 17:000 Педагоги псковского Центра лечебной педагогики побывали на экскурсии в «Михайловском» 26.10.2025, 16:400 Делегация школьников Псковской области прибыла в Абхазию 26.10.2025, 16:200 Псковичи потеряли около ста тысяч рублей на дополнительном заработке от мошенников 26.10.2025, 16:030 Псковские пожарные спасли ребенка и женщину из пожара в квартире
26.10.2025, 15:400 Сотрудники библиотеки имени Курбатова приняли участие в Порховских краеведческих чтениях 26.10.2025, 15:200 Великолучане примут участие в международной конференции, посвящённой 80-летию окончания Второй мировой войны 26.10.2025, 15:000 Вопросы сотрудничества по созданию Передовой школы Псковской области обсудили в Санкт-Петербурге 26.10.2025, 14:400 В России изменились правила профилактических медосмотров детей
26.10.2025, 14:200 Псковские педагоги стали участниками Всероссийского форума учителей истории и обществознания 26.10.2025, 14:000 Александр Котов: Автотранспорт соединяет пространства, сближает регионы и объединяет города 26.10.2025, 13:400 Все начинается с малого 26.10.2025, 13:200 Шестидневная рабочая неделя ждет россиян
26.10.2025, 13:000 Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута» 26.10.2025, 12:400 Более 400 школьников Великих Лук приняли участие в интеллектуальной игре «Знатоки олимпизма» 26.10.2025, 12:200 Урок по дорожной безопасности провели для школьников в Новосокольниках 26.10.2025, 12:000 Игорь Иванов: Труд автомобилистов – становой хребет логистики и транспортной системы
26.10.2025, 11:400 В Госдуме рассказали, кому могут предоставить субсидии на покупку квартиры 26.10.2025, 11:200 Педиатрическая школа СЗФО состоялась в Пскове 26.10.2025, 11:000 В Пскове пройдёт творческий вечер археолога Сергея Салмина 26.10.2025, 10:400 В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от сотрудников маркетплейсов
26.10.2025, 10:200 Концерт камерной классической музыки пройдет в Пскове 9 ноября 26.10.2025, 10:000 Возрождаемый в пустошкинской деревне Вербилово монастырь находится в стадии реорганизации 26.10.2025, 09:400 Юрист рассказала, кто сможет увеличить важную часть пенсии в два раза 26.10.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
26.10.2025, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 26 октября 25.10.2025, 22:002 В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года 25.10.2025, 21:300 В Псковской области стартовал информационный тур, посвященный 100-летию со дня кончины святителя Тихона 25.10.2025, 21:000 Скончался заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий
25.10.2025, 20:331 Режим беспилотной опасности в Псковской области снят 25.10.2025, 20:300 Ограничение скорости введут на участках трасс М-9 и А-122 в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 20:000 Псковский народный коллектив фольклорного ансамбля «Уграда» отметил 25-летний юбилей 25.10.2025, 19:300 Псковичей приглашают на просмотр документально-игрового фильма про Ледовое побоище
25.10.2025, 19:000 Александр Козловский поздравил Станцию переливания крови Псковской области с 65-летней годовщиной 25.10.2025, 18:470 Джазовый оркестр имени Олега Лундстрема выступил в Пскове 25.10.2025, 18:400 Вечер памяти поэта Андрея Полонского пройдет в псковском микрорайоне Овсище 25.10.2025, 18:200 Ушел из жизни экс-председатель Фонда имущества Псковской области Олег Сергеев
25.10.2025, 18:000 Торжественное закрытие гребного сезона состоялось на базе «Ника» в Пскове 25.10.2025, 17:400 Об истекающем «чужой кровью» Годунове и подлоге от купца Бычкова: к выпуску готовят новую «Михайловскую пушкиниану» 25.10.2025, 17:200 Сбитую машиной бенгальскую кошку разыскивают в Пскове 25.10.2025, 17:032 Олег Брячак: Новое название партии «Справедливая Россия» звучит более лаконично
25.10.2025, 17:000 Выставка великолукского краеведческого музея к 100-летию Александра Матросова открылась в Москве 25.10.2025, 16:400 До +9 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 16:200 В Псковской области объявлена беспилотная опасность 25.10.2025, 16:200 Псковские полицейские напомнили детям о правилах дорожного движения
25.10.2025, 16:000 Николай Козловский: Великолукский драматический театр открыт для работы с театральными критиками 25.10.2025, 15:400 Массовые проверки водителей прошли в Пскове 25.10.2025, 15:200 Несколько объектов культуры Псковской области номинированы на премию «Золотой Трезини» 25.10.2025, 15:000 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» пройдут в Псковской области
25.10.2025, 14:400 Партия «Справедливая Россия — За правду» вернет прежнее название 25.10.2025, 14:200 Hyundai и Geely столкнулись на трассе Псков – Кислово – Палкино 25.10.2025, 14:000 Coca-Cola продлила в России права на товарный знак 25.10.2025, 13:400 Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута»
25.10.2025, 13:170 Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате 25.10.2025, 13:000 Нетрезвого водителя остановили в Новосокольниках 25.10.2025, 12:430 Команда Арбитражного суда Псковской области победила в соревнованиях по волейболу 25.10.2025, 12:200 Александр Котов: Таможенники Псковской области успешно справляются со сложными вызовами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru