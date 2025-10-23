Псковcкая обл.
Общество

В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с маленькими детьми

27.10.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми.

В Псковской области за 4 года на 160% увеличили число рабочих мест рядом с домами сотрудников — аналитики : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается расширить действующий запрет устанавливать испытательный срок для женщин с малолетними детьми», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время такой запрет закреплен в законодательстве и действует в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Законопроектом предлагается распространить данную гарантию на женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет.

Другим законопроектом предлагается увеличить с 14 до 16 лет предельный возраст детей, для родителей которых работодатель обязан установить неполное рабочее время, если они за этим к нему обратятся.

Действие проектируемой нормы будет распространяться на одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до шестнадцати лет. По мнению политика, расширение права родителя (опекуна, попечителя) ребенка указанной возрастной группы на установление режима неполного рабочего времени будет способствовать достижению баланса между профессиональными обязанностями работника и его семейной жизнью.

Также глава думского комитета внесет в Госдуму законопроект о повышении возраста ребёнка (с 14 до 16 лет), одинокого родителя или опекуна которого можно привлекать к сверхурочной работе только с его письменного согласия, пишет РИА Новости.

В сопроводительных документах к этому проекту политик отметил, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет нуждаются в поддержке и особом внимании со стороны родителей, поскольку именно в этот период происходит формирование их личности и профессиональных навыков, сдача всевозможных экзаменов, а также подготовка и переход к дальнейшему этапу обучения.

Ярослав Нилов добавил, что активное участие родителей в жизни детей является ключевым фактором для успешной социализации и обеспечения благополучия несовершеннолетних.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
