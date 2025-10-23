Общество

У россиян началась шестидневная рабочая неделя

27 октября — 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой будут длительные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.

Для организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и компаний, которые работают в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. Работа в праздничные дни для сотрудников будет оплачиваться в повышенном размере согласно законодательству, пишет РБК.

Это единственная шестидневная рабочая неделя в 2025-м для тех, кто работает по пятидневному графику. Далее последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября. Кроме этого последним рабочим днем в 2025 году станет вторник, 30 декабря. 31 декабря — официальный выходной.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечают 4 ноября. Его установили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отпраздновали 4 ноября 2005 года. В этот день по всей стране проводят акции, шествия и праздничные мероприятия.

Памятную дату учредили, посвятив ее событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.