Сергей Вострецов: Реформа расчета больничных и декретных выплат – долгожданный шаг

Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) анонсировало значительные изменения в расчете выплат по больничным листам и декретным пособиям. Нововведения, направленные на повышение справедливости и учет экономических реалий, затронут миллионы россиян. Реформа вызвала широкий отклик, в том числе со стороны профсоюзов, которые активно поддерживают инициативу, подчеркивая ее социальную значимость. Председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал нововведения в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению Минтруда, предложенные поправки в формулу расчета больничных и декретных выплат призваны сделать систему более гибкой и справедливой. Новая методика будет учитывать уровень инфляции и фактические доходы граждан, что позволит повысить размер выплат для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будь то временная нетрудоспособность или ожидание ребенка.
Основные направления реформы включают:
Эти меры, по оценкам экспертов, затронут порядка 20 миллионов россиян, включая работников, находящихся на больничном, и женщин, получающих декретные выплаты. По данным ведомства, изменения вступят в силу с 2026 года, однако подготовительные работы уже начались.
Инициатива Минтруда получила поддержку со стороны общественных организаций, в частности объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Профсоюзы, представляющие интересы миллионов работников, высоко оценили намерение государства сделать социальные выплаты более справедливыми.
Текущая система расчета больничных и декретных выплат часто подвергалась критике за недостаточную гибкость. Например, в условиях высокой инфляции фиксированные выплаты быстро теряют свою реальную стоимость, что особенно ощутимо для семей с детьми или работников с низкими доходами. Новая формула, по замыслу Минтруда, позволит смягчить эти проблемы, обеспечивая более адекватную финансовую поддержку.
Кроме того, изменения коснутся не только работников, но и работодателей. Минтруд планирует разработать рекомендации для бизнеса, чтобы упростить процесс оформления выплат и снизить административную нагрузку. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который часто сталкивается с трудностями при обработке социальных выплат.
На данный момент проект изменений находится на стадии обсуждения. Минтруд уже инициировал консультации с профсоюзами, работодателями и общественными организациями. В ближайшие месяцы ведомство планирует представить финальную версию поправок, которая будет направлена в Государственную Думу. Ожидается, что реформа будет реализована поэтапно, чтобы избежать сбоев в системе социальных выплат.