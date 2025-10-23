Общество

Сергей Вострецов: Реформа расчета больничных и декретных выплат – долгожданный шаг

Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) анонсировало значительные изменения в расчете выплат по больничным листам и декретным пособиям. Нововведения, направленные на повышение справедливости и учет экономических реалий, затронут миллионы россиян. Реформа вызвала широкий отклик, в том числе со стороны профсоюзов, которые активно поддерживают инициативу, подчеркивая ее социальную значимость. Председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал нововведения в своем Telegram-канале.





Согласно заявлению Минтруда, предложенные поправки в формулу расчета больничных и декретных выплат призваны сделать систему более гибкой и справедливой. Новая методика будет учитывать уровень инфляции и фактические доходы граждан, что позволит повысить размер выплат для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будь то временная нетрудоспособность или ожидание ребенка.

Основные направления реформы включают:

Учет инфляции: выплаты будут индексироваться с учетом реального роста цен, чтобы сохранить их покупательную способность;

Привязка к доходам: формула станет более чувствительной к уровню заработной платы работников, особенно для тех, чьи доходы находятся на нижней границе;

Упрощение расчетов: Минтруд намерен устранить бюрократические барьеры, чтобы граждане быстрее получали положенные суммы.

Эти меры, по оценкам экспертов, затронут порядка 20 миллионов россиян, включая работников, находящихся на больничном, и женщин, получающих декретные выплаты. По данным ведомства, изменения вступят в силу с 2026 года, однако подготовительные работы уже начались.

Инициатива Минтруда получила поддержку со стороны общественных организаций, в частности объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Профсоюзы, представляющие интересы миллионов работников, высоко оценили намерение государства сделать социальные выплаты более справедливыми.

«Реформа расчета больничных и декретных выплат – это долгожданный шаг, который демонстрирует внимание государства к реальным нуждам трудящихся. Учет инфляции и доходов в новой формуле позволит защитить наиболее уязвимые категории работников, особенно тех, кто сталкивается с временной потерей заработка из-за болезни или рождения ребенка. Мы, как профсоюзы, приветствуем инициативу Минтруда и готовы активно участвовать в ее реализации, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость на каждом этапе. Важно, чтобы изменения не только повысили размер выплат, но и упростили доступ к ним, минимизируя бюрократические препоны. Это укрепит доверие граждан к социальной политике и поддержит стабильность на рынке труда», - прокомментировал Сергей Вострецов.

Текущая система расчета больничных и декретных выплат часто подвергалась критике за недостаточную гибкость. Например, в условиях высокой инфляции фиксированные выплаты быстро теряют свою реальную стоимость, что особенно ощутимо для семей с детьми или работников с низкими доходами. Новая формула, по замыслу Минтруда, позволит смягчить эти проблемы, обеспечивая более адекватную финансовую поддержку.

Кроме того, изменения коснутся не только работников, но и работодателей. Минтруд планирует разработать рекомендации для бизнеса, чтобы упростить процесс оформления выплат и снизить административную нагрузку. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который часто сталкивается с трудностями при обработке социальных выплат.

На данный момент проект изменений находится на стадии обсуждения. Минтруд уже инициировал консультации с профсоюзами, работодателями и общественными организациями. В ближайшие месяцы ведомство планирует представить финальную версию поправок, которая будет направлена в Государственную Думу. Ожидается, что реформа будет реализована поэтапно, чтобы избежать сбоев в системе социальных выплат.