Общество

Учащиеся 6 класса посетили псковский музей ФСБ

Для учащихся 6 класса средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского Пскова в Управлении ФСБ России по Псковской области провели экскурсию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

Школьники возложили цветы к памятнику чекистам, которые, как и другие воины разных поколений, всегда стояли на защите рубежей Отечества.

Также ребята познакомились с историей группы специального назначения «Барс». Им показали вооружение, которым пользуются сотрудники, а все желающие смогли примерить средства бронезащиты.

Кроме того, гости посетили историко-демонстрационный зал, открытый в Управлении ФСБ России по Псковской области в июне этого года. В нём собраны экспонаты, отражающие основные направления деятельности органов безопасности с 1917 г. до наших дней. Особый интерес учащихся вызвали рабочее место контрразведчика, одежда контрабандистов с потайными карманами, вещи, связанные с проведением Российской Федерацией специальной военной операции.

Завершилась встреча просмотром фильмов о деятельности органов государственной безопасности и их достижениях.

Отметим, что экскурсии проводятся для организованных групп по предварительной записи.