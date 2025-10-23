Общество

Псковичка представила регион на Всероссийском форуме исторического наследия

Жительница Пскова Юлия Железко приняла участие во Всероссийском форуме исторического наследия, который проходил в Краснодаре. Масштабное событие, собравшее более 200 неравнодушных активистов, поисковиков, историков и молодых исследователей из 56 регионов страны, стало площадкой для генерации новых идей по сохранению памяти о прошлом России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

В течение нескольких насыщенных дней форум погрузил участников в интенсивную образовательную программу. Они посещали лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, участвовали в панельных дискуссиях и пленарных сессиях. Особенностью программы стала практическая работа в тематических треках: «Музейная деятельность», «Творческая деятельность», «Медиа», «Игровые форматы» и «Лидеры».

Участники не просто получали знания, но и активно разрабатывали собственные проекты, направленные на сохранение исторического наследия. Юлия Железко вместе с коллегами из других регионов работала над инициативами, которые охватывают ключевые направления историко-патриотической работы.

Участниками стали студенты, работники образовательных учреждений, лидеры общественных объединений и представители органов власти.

Организаторами этого масштабного события выступил «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.