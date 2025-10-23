Общество

Пять привычек для поднятия дофамина в организме назвал психолог

Нейропсихолог Ирина Акопова рассказала о дофаминовых нейронных путях, которые помогают развить положительные привычки за 45 дней.

Дофамин — это нейромедиатор, который отвечает за чувство удовлетворения и радости. Он стимулирует стремление исследовать новое и направляет наше поведение.

«Уровень дофамина в нашем организме напрямую влияет на то, как мы воспринимаем успехи и неудачи. Когда мы достигаем чего-либо значимого, уровень дофамина увеличивается, что приводит к ощущению счастья и полноценности», — рассказывает Ирина Акопова.

Однако не всегда нам нужно достигать грандиозных целей, чтобы получить этот гормон «радости». Вот несколько привычек, которые помогут активно включать дофамин в жизнь.

Привычка 1: отмечайте маленькие победы!

Каждый день мы достигаем нескольких успехов, иногда совсем незначительных. Важно уметь отмечать эти маленькие победы и не забывать, что каждое достижение имеет значение. «Я справился!» — это фраза, которая должна звучать в вашей голове чаще, чем критические мысли о своих неудачах. Умение радоваться маленьким успехам стимулирует выработку дофамина и создает ощущение внутреннего удовлетворения.

Привычка 2: радуйтесь даже самым малым своим достижениям

Радость от незначительных успехов играет важную роль в формировании позитивного прогресса. Это не просто мимолетные эмоции, а настоящий источник мотивации. Пример: вместо того чтобы сравнивать свои достижения с достижениями других, сосредоточьтесь на том, что вы сделали для себя. Необходимо отмечать свои творения и шаги к цели, и вы почувствуете, как растет ваш уровень дофамина.

Привычка 3: двигайтесь к новой цели небольшими шагами

Постановка новых целей не всегда требует много времени или ресурсов. Всего 10 минут в день, уделенных на осмысление вашей цели, могут дать уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении. Вместо того чтобы размышлять о глобальных мечтах, сосредоточьтесь на маленьких шагах, и вы почувствуете, как ваш дофамин начинает выделяться с каждым достигнутым успехом.

Привычка 4: разделяйте неприятные задачи на несколько частей

Есть задачи, которые мы откладываем — будь то уборка или решение конфликтов. Необходимо разбивать их на маленькие шаги. Стоит уделять хотя бы 10 минут в день для решения таких задач, и со временем они перестанут казаться такими ненавистными. Каждый выполненный шаг на пути к решению неприятной задачи создаст положительный опыт и активирует выработку дофамина.

Привычка 5: корректируйте высоту планки для себя

Важно понимать, что удовольствие приходит тогда, когда задача имеет «правильный» уровень сложности. Если цель слишком легка, радость от достижения будет минимальной. Если слишком сложна — мотивация вообще может пропасть. Стоит корректировать ожидания, чтобы увеличить шансы на успех.

Можно экспериментировать в течение 45 дней: снижать планку на сложных этапах и поднимать её там, где чувствуете, что можете достичь результата, пишет RuNews24.ru.