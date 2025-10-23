Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Завершается строительство «Надвратного дома»
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Денис Иванов об округе №15
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 27.10.2025 18:140 Мужские толстовки Nike: комфорт и стиль в каждом дне 27.10.2025 17:570 CAE-системы будущего: российские разработчики задают новые стандарты инженерного анализа 27.10.2025 17:520 Роспотребнадзор напомнил псковичам признаки бешенства у животных 27.10.2025 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября 27.10.2025 17:460 Александр Козловский подвел предварительные итоги конкурса рационализаторов и изобретателей
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 20.10.2025 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Козловский подвел предварительные итоги конкурса рационализаторов и изобретателей

27.10.2025 17:46|ПсковКомментариев: 0

О предварительных итогах и о собственном видении конкурса рационализаторов и изобретателей рассказал в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Для нашего региона проведение подобных мероприятий (конкурс рационализаторов и изобретателей — прим.ред.) очень важно, потому что достаточно большое количество машиностроительных предприятий здесь находится, где есть собственные конструкторские бюро, технологические бюро. Там работают те люди, для которых изобретения - это жизнь. Потребность у этих предприятий в таких людях сейчас есть. Много говорится о том, что привлекается внимание к инженерным профессиям», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что интерес к таким профессиям возникает с детства.

«Мне кажется, что всё начинается с детства, когда мы начинаем собирать конструкторы. В нашем детстве, наверное, не так много было конструкторов, но они были. Мы были этим увлечены. Были и конструкторы, и кружки, и было Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, сейчас это Всероссийское общество изобретателей, которое возрождается. Благодаря таким мероприятиям, как проводим мы у себя в регионе, мы привлекаем внимание общественности к этой возможности. Наряду с детьми принимают участие и уже известные изобретатели, которые работают на наших предприятиях, а это своего рода связь поколений. Мы видим, с чего все начинается, с каких-то идей, небольших изобретений, конструкций, а потом это перерастает в действительно большую работу, где получают патенты на изобретение, на полезные модели. Только так можно повлиять на развитие предприятий», - добавил Александр Козловский.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что развитие предприятий происходит только с внедрением инноваций.

«Что такое инновации? Это и есть изобретения. Я убежден, что развитие происходит через внедрение инноваций. Кто-то должен это делать. За рубежом для этого существуют специальные институты, университеты. У больших компаний тоже есть конструкторские бюро, институты свои собственные. У нас этим занимаются в основном неравнодушные люди, некие "Кулибины"», - сказал депутат.

Александр Козловский не стал отрицать важность искусственного интеллекта в вопросах инноваций, но, по его словам, контроль должен оставаться за человеком.

«На сегодняшний день, конечно, модно говорить про искусственный интеллект, но он может быть помощником. В свое время мы вначале считали на счетах, сейчас у нас калькулятор, компьютер появился. Следующая стадия - искусственный интеллект, который поможет, может быть, сконцентрироваться на важном, но все равно без человеческого участия это невозможно», - пояснил депутат.

Он считает, что конкурсы для изобретателей важны, потому что длительное время о таких людях знали очень мало, а ведь они также требуют признания.

«И сейчас очень важно, чтобы этим людям уделили должное внимание, потому что какое-то время они, конечно, были забыты, о них не знали, о них не рассказывали, а они тоже с определенными амбициями, они тоже требуют внимания и признания. Как раз об этих людях мы и рассказываем через проведение подобных мероприятий. Я рад, что каждый год мы видим все новые лица, но остаются и наши постоянные участники», - заключил Александр Козловский.

Напомним, что приём заявок на пятый региональный конкурс рационализаторов и изобретателей все еще продолжается. Участвовать могут жители Псковской области от 10 лет и старше – как индивидуально, так и в составе коллектива. Подать документ можно до 10 ноября по электронной почте: orgkomitet-60@yandex.ru или в офисе Союза машиностроителей (город Псков, улица Некрасова, 29).

К заявке необходимо приложить презентацию проекта по установленной форме.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 15 человек
27.10.2025, 18:150 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов. ВИДЕО 27.10.2025, 18:110 Большинство респондентов ПЛН «переобувает» автомобиль при устойчивой низкой температуре 27.10.2025, 18:020 Александр Козловский: Мы постараемся смягчить негатив от повышения НДС 27.10.2025, 17:570 CAE-системы будущего: российские разработчики задают новые стандарты инженерного анализа
27.10.2025, 17:550 «Ночь искусств» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 3 ноября 27.10.2025, 17:520 Роспотребнадзор напомнил псковичам признаки бешенства у животных 27.10.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября 27.10.2025, 17:460 Александр Козловский подвел предварительные итоги конкурса рационализаторов и изобретателей
27.10.2025, 17:420 Псковские «Хищники» стали победителями футбольного турнира «Прорыв» в Адлере 27.10.2025, 17:380 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025, 17:310 Режиссер псковского спектакля «Морфий» снял для группы «Кино» клип-галлюцинацию 27.10.2025, 17:260 Псковичка представила регион на Всероссийском форуме исторического наследия
27.10.2025, 17:150 Водитель ВАЗ попал в ДТП из-за выбежавшего животного в Невеле 27.10.2025, 17:090 В Псковской области возросла стоимость медицинских товаров 27.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 27 октября 27.10.2025, 17:000 Умер бывший врач Псковской детской городской поликлиники Николай Светенко
27.10.2025, 16:580 В Великих Луках представили переизданные книги Владимира Орлова по истории города 27.10.2025, 16:570 Псковичи могут создать безопасное пространство для детей в онлайн-кинотеатре 27.10.2025, 16:500 Знамя Победы отправилось в Псковскую область в рамках всероссийской акции 27.10.2025, 16:430 Первенство области по волейболу среди девушек до 14 лет выиграла команда великолучанок
27.10.2025, 16:350 Смартфоны и телевизоры подешевели в Псковской области в сентябре 27.10.2025, 16:320 Псков полностью украсят к Новому году к первой декаде декабря 27.10.2025, 16:300 Псковские полицейские помогли эвакуировать пенсионерку и собаку при пожаре на улице Советской 27.10.2025, 16:250 Члены кулинарного клуба псковского отделения «Деловой России» готовили хачапури на мастер-классе
27.10.2025, 16:210 Воспитанники интернатов Псковской области начали тренировки по фиджитал-футболу 27.10.2025, 16:100 Картинная галерея псковского музея будет работать в санитарный день 27.10.2025, 16:080 Александр Козловский: У фонда «Земляки» работы более чем достаточно 27.10.2025, 16:060 «Ростелеком» первым начал установку роутеров нового поколения в Псковской области
27.10.2025, 16:030 Причины подорожания моторного топлива перечислили псковичам 27.10.2025, 15:520 В Пскове впервые на большом экране показали последний фильм Александра Столярова 27.10.2025, 15:490 Великолукский медколледж вошел в тройку лидеров чемпионата педагогических отрядов РФ 27.10.2025, 15:470 Годовая инфляция в Псковской области ускорилась и превысила 9%
27.10.2025, 15:310 На границе с Беларусью в Псковской области пресекли незаконный ввоз колбасы 27.10.2025, 15:241 Угловой светодиодный экран планируют установить на здании псковского ГКЦ 27.10.2025, 15:160 25 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю  27.10.2025, 15:040 Как романтично провести время со второй половинкой, подсказали псковичам
27.10.2025, 14:580 Александр Козловский: У жителей Пскова и Республики Беларусь особые отношения 27.10.2025, 14:500 16-летняя псковичка услышала все четыре «да» от жюри телешоу «Фактор.BY» 27.10.2025, 14:460 Сергей Вострецов: Реформа расчета больничных и декретных выплат – долгожданный шаг 27.10.2025, 14:400 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: SMM-специалист Ксения Журавкова
27.10.2025, 14:380 Псковичам напомнили об изменении реквизита «Наименование банка получателя» для уплаты налогов 27.10.2025, 14:300 Лосиная пробка: сохатые встретились водителям на трассе Р-23 в Псковском районе 27.10.2025, 14:240 В Пскове до конца года установят новый пешеходный светофор на одной из крупных улиц 27.10.2025, 14:220 Псковская область поднялась на 68 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми
27.10.2025, 14:140 До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 28 октября 27.10.2025, 14:130 Александр Козловский: Сейчас рано говорить о кандидатах на предстоящие выборы  27.10.2025, 14:030 Музей истории Печор приглашает посетить выставку фотопортретов народа сето 27.10.2025, 13:590 Гиды знают всё о Кремле, а мы знаем, где подают лучший завтрак в Пскове
27.10.2025, 13:480 Почти 330 заявок подали псковичи на премию «Россия — страна возможностей» 27.10.2025, 13:340 Участники конференции врачей-онкологов стали гостями псковского музея 27.10.2025, 13:330 Минфин России меняет правила семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года 27.10.2025, 13:240 Запрет движения электросамокатов по тротуарам поддерживают 65% псковичей — опрос
27.10.2025, 13:200 Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО 27.10.2025, 13:150 Псковичи смогут написать «Большой этнографический диктант» онлайн и очно 27.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? 27.10.2025, 12:580 «Единая Россия» решила не проводить съезд в 2025 году
27.10.2025, 12:540 Студенты Псковского политехнического колледжа посетили завод «Титан-Полимер» 27.10.2025, 12:530 Нетрезвых водителей на мопеде и ВАЗе остановили на псковских дорогах 27.10.2025, 12:390 Александр Козловский рассказал, каким будет бюджет России в 2026 году 27.10.2025, 12:360 Обновился график вывоза ТКО на улице Досягаева в псковской деревне Борисовичи
27.10.2025, 12:350 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов 27.10.2025, 12:220 «Зенча»: Сделано для России 27.10.2025, 12:140 Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис» 27.10.2025, 12:101 Сервер пятого поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в реестр РЭП
27.10.2025, 12:070 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов 27.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 27.10.2025, 12:010 Председатель, вице-спикер и депутат Собрания примут псковичей на этой неделе 27.10.2025, 11:570 900 евро и 1000 долларов отдали мошенникам жители Псковской области
27.10.2025, 11:540 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? 27.10.2025, 11:390 Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове 27.10.2025, 11:350 Фотофакт: Псков украшают к Новому году 27.10.2025, 11:250 Учащиеся 6 класса посетили псковский музей ФСБ
27.10.2025, 11:170 В УФСИН России по Псковской области подвели итоги деятельности за 9 месяцев 2025 года 27.10.2025, 11:070 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 27 октября 27.10.2025, 10:550 Баня горела в себежской деревне Глубочица 27.10.2025, 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru