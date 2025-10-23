Общество

Александр Козловский подвел предварительные итоги конкурса рационализаторов и изобретателей

О предварительных итогах и о собственном видении конкурса рационализаторов и изобретателей рассказал в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Для нашего региона проведение подобных мероприятий (конкурс рационализаторов и изобретателей — прим.ред.) очень важно, потому что достаточно большое количество машиностроительных предприятий здесь находится, где есть собственные конструкторские бюро, технологические бюро. Там работают те люди, для которых изобретения - это жизнь. Потребность у этих предприятий в таких людях сейчас есть. Много говорится о том, что привлекается внимание к инженерным профессиям», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что интерес к таким профессиям возникает с детства.

«Мне кажется, что всё начинается с детства, когда мы начинаем собирать конструкторы. В нашем детстве, наверное, не так много было конструкторов, но они были. Мы были этим увлечены. Были и конструкторы, и кружки, и было Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, сейчас это Всероссийское общество изобретателей, которое возрождается. Благодаря таким мероприятиям, как проводим мы у себя в регионе, мы привлекаем внимание общественности к этой возможности. Наряду с детьми принимают участие и уже известные изобретатели, которые работают на наших предприятиях, а это своего рода связь поколений. Мы видим, с чего все начинается, с каких-то идей, небольших изобретений, конструкций, а потом это перерастает в действительно большую работу, где получают патенты на изобретение, на полезные модели. Только так можно повлиять на развитие предприятий», - добавил Александр Козловский.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что развитие предприятий происходит только с внедрением инноваций.

«Что такое инновации? Это и есть изобретения. Я убежден, что развитие происходит через внедрение инноваций. Кто-то должен это делать. За рубежом для этого существуют специальные институты, университеты. У больших компаний тоже есть конструкторские бюро, институты свои собственные. У нас этим занимаются в основном неравнодушные люди, некие "Кулибины"», - сказал депутат.

Александр Козловский не стал отрицать важность искусственного интеллекта в вопросах инноваций, но, по его словам, контроль должен оставаться за человеком.

«На сегодняшний день, конечно, модно говорить про искусственный интеллект, но он может быть помощником. В свое время мы вначале считали на счетах, сейчас у нас калькулятор, компьютер появился. Следующая стадия - искусственный интеллект, который поможет, может быть, сконцентрироваться на важном, но все равно без человеческого участия это невозможно», - пояснил депутат.

Он считает, что конкурсы для изобретателей важны, потому что длительное время о таких людях знали очень мало, а ведь они также требуют признания.

«И сейчас очень важно, чтобы этим людям уделили должное внимание, потому что какое-то время они, конечно, были забыты, о них не знали, о них не рассказывали, а они тоже с определенными амбициями, они тоже требуют внимания и признания. Как раз об этих людях мы и рассказываем через проведение подобных мероприятий. Я рад, что каждый год мы видим все новые лица, но остаются и наши постоянные участники», - заключил Александр Козловский.

Напомним, что приём заявок на пятый региональный конкурс рационализаторов и изобретателей все еще продолжается. Участвовать могут жители Псковской области от 10 лет и старше – как индивидуально, так и в составе коллектива. Подать документ можно до 10 ноября по электронной почте: orgkomitet-60@yandex.ru или в офисе Союза машиностроителей (город Псков, улица Некрасова, 29).

К заявке необходимо приложить презентацию проекта по установленной форме.