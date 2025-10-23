Общество

Члены кулинарного клуба псковского отделения «Деловой России» готовили хачапури на мастер-классе

В рамках работы кулинарного клуба регионального отделения «Деловой России» состоялся выезд в ресторан «Инжир», где участники приняли участие в мастер-классе по приготовлению хачапури по-аджарски, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область»

«Под руководством повара гости освоили технологию приготовления блюда, узнали секреты идеального теста и правильного сочетания ингредиентов. Мастер-класс прошёл в тёплой и дружеской атмосфере, способствующей как профессиональному, так и неформальному общению членов организации», — написали в посте.

Мероприятие стало очередным примером объединения делового сообщества вокруг культурных и гастрономических традиций.