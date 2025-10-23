Роспотребнадзор напомнил псковичам признаки бешенства у животных

В Псковской области участились случаи, когда дикие лисы выходят из леса к людям. Такие встречи могут быть крайне опасны, так как лисы являются одними из главных переносчиков бешенства — смертельного вирусного заболевания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В 99% случаев люди заражаются бешенством от укуса собак, а те, в свою очередь, от диких животных – ежей и лисиц. По данным за 9 месяцев текущего года, с жалобами на укусы, ослюнение или оцарапывание животными к медикам региона обратились 1109 жителей Псковской области, при этом 29 из этих обращений были связаны с контактами с дикими животными.
Ежегодно бешенство уносит жизнь десятков тысяч людей по всему миру. Каждые десять минут на планете от бешенства гибнет человек. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, заболевание входит в пятерку инфекционных болезней, общих для человека и животных, наносящих наибольший социальный и экономический ущерб.
Впервые клиническую картину бешенства описал Корнелий Цельс (1 век нашей эры), он же назвал это заболевание водобоязнью. До этого было известно, что заболевание возникало у людей после укусов животных. В 1885 году Луи Пастер разработал антирабическую вакцину, полностью предохраняющую человека от развития заболевания.
С 1906 года в России начали функционировать пастеровские станции – специализированные медицинские санитарно-профилактические учреждения для проведения прививок против бешенства.
Известно два варианта вируса: уличный (дикий), циркулирующий в природе среди животных, и фиксированный, применяемый для изготовления вакцин против бешенства. Варианты близки по антигенному строению, поэтому вакцинация фиксированным штаммом создает невосприимчивость к уличному вирусу.
Возбудитель хорошо переносит низкие температуры, но быстро погибает при кипячении, высыхании, под действием ультрафиолетовых лучей.
Больные животные становятся заразными в конце инкубационного периода и выделяют вирус со слюной на протяжении всей болезни, которая через 6-11 дней заканчивается летальным исходом. Они также не всегда ведут себя агрессивно, нападая на людей и истекая слюной. Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах. При бешенстве в тихой форме животное становится апатичным, вялым, часто зевает, как бы глотает пастью воздух. Дикие животные при бешенстве могут потерять свой естественный страх перед людьми и охотно идти на контакт: быть нехарактерно ласковым или, напротив, абсолютно безразличными к присутствию человека.
Механизм передачи – контактный: заражение человека происходит при укусе или ослюнении больным животным поврежденных кожных покровов или неповрежденных слизистых оболочек. Вероятность заболевания зависит от дозы вируса и локализации укусов, поэтому особенно опасны обширные и множественные раны, укусы головы, лица и кистей рук. Заражение также возможно при снятии шкур и разделке туш без защитных перчаток при наличии повреждений кожи рук или предметы, загрязненные инфицированной слюной или мозгом больных животных. Травмы, нанесенные загрязненными предметами, по опасности приравниваются к укусам.
От человека к человеку вирус не передается.
Инкубационный период бешенства может составлять от восьми недель до года, при укусах головы, лица и кистей рук – от семи дней до месяца.
Заболевание начинается с общего недомогания, головных болей, необъяснимой тревожности и раздражительности. В области зажившей раны могут появиться отечность и покраснение. Затем в типичных случаях появляются симптомы поражения головного мозга – беспокойство, спутанность сознания, возбуждение. К ним со временем присоединяются гиперсаливация (избыточное выделение слюны), неадекватное поведение, галлюцинации, гидрофобия (боязнь воды) и бессонница. В 20% случаев развивается паралитическая форма бешенства. Для нее характерно постепенное развитие паралича мышц начиная с места раны.
Сразу после получения раны нужно промыть ее под проточной водой с мылом в течение 10 минут, а потом в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью. Вакцинация – единственный эффективный способ предупреждения бешенства.
Существует миф, что для профилактики бешенства делают 40 уколов в живот, но на самом деле это пережиток прошлого. Сегодня полный курс антирабической вакцинации включает шесть внутримышечных инъекций. Первую прививку делают в день обращения, а далее – на 3, 7, 14, 30, 90 сутки после укуса. Некоторым людям, получившим наиболее тяжелые повреждения, назначают еще и антирабический иммуноглобулин. Решение о необходимости его применения принимает врач. Профилактические прививки против бешенства включены в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и проводятся бесплатно амбулаторно или в стационаре.
Роспотребнадзор напоминает о мерах неспецифической профилактики бешенства:
Вакцинация домашних животных поможет избежать смертельной болезни не только вам, но и вашему окружению, заключили в Роспотребнадзоре.