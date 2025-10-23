Псковcкая обл.
Общество

Роспотребнадзор напомнил псковичам признаки бешенства у животных

27.10.2025 17:52|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области участились случаи, когда дикие лисы выходят из леса к людям. Такие встречи могут быть крайне опасны, так как лисы являются одними из главных переносчиков бешенства — смертельного вирусного заболевания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В 99% случаев люди заражаются бешенством от укуса собак, а те, в свою очередь, от диких животных – ежей и лисиц. По данным за 9 месяцев текущего года, с жалобами на укусы, ослюнение или оцарапывание животными к медикам региона обратились 1109 жителей Псковской области, при этом 29 из этих обращений были связаны с контактами с дикими животными.

Ежегодно бешенство уносит жизнь десятков тысяч людей по всему миру. Каждые десять минут на планете от бешенства гибнет человек. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, заболевание входит в пятерку инфекционных болезней, общих для человека и животных, наносящих наибольший социальный и экономический ущерб.

Впервые клиническую картину бешенства описал Корнелий Цельс (1 век нашей эры), он же назвал это заболевание водобоязнью. До этого было известно, что заболевание возникало у людей после укусов животных. В 1885 году Луи Пастер разработал антирабическую вакцину, полностью предохраняющую человека от развития заболевания.

С 1906 года в России начали функционировать пастеровские станции – специализированные медицинские санитарно-профилактические учреждения для проведения прививок против бешенства.

Известно два варианта вируса: уличный (дикий), циркулирующий в природе среди животных, и фиксированный, применяемый для изготовления вакцин против бешенства. Варианты близки по антигенному строению, поэтому вакцинация фиксированным штаммом создает невосприимчивость к уличному вирусу.

Возбудитель хорошо переносит низкие температуры, но быстро погибает при кипячении, высыхании, под действием ультрафиолетовых лучей.

Конечно, собаки не единственные виновники болезни. Кроме них бешенство передают кошки, лисы, летучие мыши, волки, енотовидные собаки. Известны единичные случаи заражения от песца, барсука, хорька, крупного рогатого скота и лошадей.

Больные животные становятся заразными в конце инкубационного периода и выделяют вирус со слюной на протяжении всей болезни, которая через 6-11 дней заканчивается летальным исходом. Они также не всегда ведут себя агрессивно, нападая на людей и истекая слюной. Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах. При бешенстве в тихой форме животное становится апатичным, вялым, часто зевает, как бы глотает пастью воздух. Дикие животные при бешенстве могут потерять свой естественный страх перед людьми и охотно идти на контакт: быть нехарактерно ласковым или, напротив, абсолютно безразличными к присутствию человека.  

«Любое неадекватное поведение животного должно насторожить: зверь может быть избыточно агрессивным, угнетенным или подозрительно дружелюбным. Поэтому, встретив на дачном участке лисичку, не спишите хвататься за телефон, лучше позаботьтесь о собственной безопасности», - пояснили в ведомстве.

Механизм передачи – контактный: заражение человека происходит при укусе или ослюнении больным животным поврежденных кожных покровов или неповрежденных слизистых оболочек. Вероятность заболевания зависит от дозы вируса и локализации укусов, поэтому особенно опасны обширные и множественные раны, укусы головы, лица и кистей рук. Заражение также возможно при снятии шкур и разделке туш без защитных перчаток при наличии повреждений кожи рук или предметы, загрязненные инфицированной слюной или мозгом больных животных. Травмы, нанесенные загрязненными предметами, по опасности приравниваются к укусам.

От человека к человеку вирус не передается.

Инкубационный период бешенства может составлять от восьми недель до года, при укусах головы, лица и кистей рук – от семи дней до месяца.

Заболевание начинается с общего недомогания, головных болей, необъяснимой тревожности и раздражительности. В области зажившей раны могут появиться отечность и покраснение. Затем в типичных случаях появляются симптомы поражения головного мозга – беспокойство, спутанность сознания, возбуждение. К ним со временем присоединяются гиперсаливация (избыточное выделение слюны), неадекватное поведение, галлюцинации, гидрофобия (боязнь воды) и бессонница. В 20% случаев развивается паралитическая форма бешенства. Для нее характерно постепенное развитие паралича мышц начиная с места раны.

«Прогноз бешенства всегда крайне неблагоприятный. Если у человека появились симптомы, исход всегда один – смерть. Большинство заболевших становятся жертвами собственной беспечности: считают, что укус животного – пустяк и за помощью не обращаются. Чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем больше вероятность благоприятного исхода», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Сразу после получения раны нужно промыть ее под проточной водой с мылом в течение 10 минут, а потом в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью. Вакцинация – единственный эффективный способ предупреждения бешенства.

Существует миф, что для профилактики бешенства делают 40 уколов в живот, но на самом деле это пережиток прошлого. Сегодня полный курс антирабической вакцинации включает шесть внутримышечных инъекций. Первую прививку делают в день обращения, а далее – на 3, 7, 14, 30, 90 сутки после укуса. Некоторым людям, получившим наиболее тяжелые повреждения, назначают еще и антирабический иммуноглобулин. Решение о необходимости его применения принимает врач. Профилактические прививки против бешенства включены в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и проводятся бесплатно амбулаторно или в стационаре.

Роспотребнадзор напоминает о мерах неспецифической профилактики бешенства:

  • Не выпускать домашних животных на самовыгул;
  • Не позволять домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными;
  • Не приводить домой пойманных на улице бродячих животных;
  • Не приближаться к диким или бродячим животным, даже если они кажутся дружелюбными;
  • Не забывать регулярно делать прививку от бешенства домашним питомцам.

Вакцинация домашних животных поможет избежать смертельной болезни не только вам, но и вашему окружению, заключили в Роспотребнадзоре. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
