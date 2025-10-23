Общество

Псковичей приглашают стать участниками Международного форума «Мы помним»

V Международный патриотический форум «Мы помним», приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. состоится в Пскове с 17 по 19 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив».

«Мы помним» – это площадка для формирования гражданско-патриотических ценностей. Форум пройдет в Доме молодежи – планируется участие более 100 молодых представителей патриотических, поисковых, военно-спортивных, военно-патриотических клубов, объединений, центров патриотического воспитания, а также специалистов молодежных центров, работающих в сфере патриотического воспитания в возрасте от 18 до 35 лет из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Абхазия.

Регистрация открыта до 8 ноября по ссылке.

Организаторами форума выступают АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области.