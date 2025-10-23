Общество

Сергей Вострецов поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов

В России обсуждается новая инициатива, направленная на поддержку многодетных семей и укрепление института семьи. Согласно докладу уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, опубликованному на сайте детского омбудсмена, многодетным отцам могут предоставить право на досрочный выход на пенсию. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал инициативу в своём Telegram-канале.

Цель предложения — стимулировать многодетность и создать дополнительные меры поддержки для семей с несколькими детьми. Конкретный возраст выхода на пенсию в документе не уточняется, но инициатива уже вызвала широкий общественный интерес.

Ранее с похожей идеей выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил предоставлять льготы отцам, воспитывающим в одиночку троих и более детей. По словам депутата, такая мера была бы справедливой, хотя и потребовала бы дополнительных бюджетных расходов. Нилов отметил, что поддержка одиноких многодетных отцов могла бы стать важным шагом в решении демографических проблем.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул значимость инициативы для социальной политики.

«Предложение о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов — это важный шаг к поддержке семей, которые берут на себя огромную ответственность за воспитание будущего поколения. Многодетные отцы, как и матери, нередко сталкиваются с колоссальными нагрузками, совмещая заботу о детях с профессиональной деятельностью. Однако важно, чтобы право на такую льготу предоставлялось отцам, которые добросовестно выполняют свои родительские обязанности, не имеют задолженностей по алиментам и позитивно характеризуются в обществе. Государство должно поддерживать тех, кто действительно вкладывается в воспитание детей и укрепление семьи. Эта мера, дополненная доступным жильём, качественным образованием и медицинским обслуживанием, может сделать многодетность не подвигом, а нормой для российского общества, укрепляя уверенность семей в завтрашнем дне», - считает глава СОЦПРОФ.

Инициатива вызвала активное обсуждение. Сторонники считают, что она подчёркивает приоритет семейных ценностей, но эксперты указывают на необходимость тщательной проработки финансовых и организационных аспектов.

Вопрос реализации предложения будет обсуждаться на уровне правительства и парламента. Для успешного воплощения инициативы потребуется чёткий механизм, учитывающий как социальные, так и экономические факторы, заключил Сергей Вострецов.