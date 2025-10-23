Сергей Вострецов поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов

В России обсуждается новая инициатива, направленная на поддержку многодетных семей и укрепление института семьи. Согласно докладу уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, опубликованному на сайте детского омбудсмена, многодетным отцам могут предоставить право на досрочный выход на пенсию. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал инициативу в своём Telegram-канале.
Цель предложения — стимулировать многодетность и создать дополнительные меры поддержки для семей с несколькими детьми. Конкретный возраст выхода на пенсию в документе не уточняется, но инициатива уже вызвала широкий общественный интерес.
Ранее с похожей идеей выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил предоставлять льготы отцам, воспитывающим в одиночку троих и более детей. По словам депутата, такая мера была бы справедливой, хотя и потребовала бы дополнительных бюджетных расходов. Нилов отметил, что поддержка одиноких многодетных отцов могла бы стать важным шагом в решении демографических проблем.
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул значимость инициативы для социальной политики.
Инициатива вызвала активное обсуждение. Сторонники считают, что она подчёркивает приоритет семейных ценностей, но эксперты указывают на необходимость тщательной проработки финансовых и организационных аспектов.
Вопрос реализации предложения будет обсуждаться на уровне правительства и парламента. Для успешного воплощения инициативы потребуется чёткий механизм, учитывающий как социальные, так и экономические факторы, заключил Сергей Вострецов.