Общество

Зарубежные мошенники атакуют школьников через сервисы знакомств

Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервис знакомств. С невинной просьбы поделиться своей геолокацией начинается схема, с которой сталкиваются все больше и больше подростков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предложение прислать данные геолокации известного места в городе школьника поступает от новых контактов после общения в боте знакомств, маскируя под видом будущей личной встречи. Сразу после отправки координат на телефон приходит видеофайл. В нем человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники.

А затем – поступает звонок якобы от сотрудника российских спецслужб. Он угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта. Псевдосотрудник требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру. Одним словом – начинается обычная работа мошенников из украинских колл-центров.

«Дорогие ребята! Не забывайте о том, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов. Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Помните: сотрудники правоохранительных органов могут позвонить вам только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи. И уж точно не будут запугивать и угрожать . Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об опасности своих знакомых», – написала Ирина Волк.