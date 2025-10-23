Общество

В Пскове открыта регистрация на пятый международный форум «Мы помним»

Пятый международный форум «Мы помним» пройдет в Пскове с 17 по 19 ноября. В этом году он приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы помним» — это площадка, направленная на объединение усилий и ресурсов участников системы патриотического воспитания молодежи.

К участию в форуме приглашаются представители патриотических, поисковых, военно-спортивных, военно-патриотических клубов, объединений, центров патриотического воспитания, специалисты молодежных центров, работающих в сфере патриотического воспитания, а также педагоги патриотических объединений и специалисты по работе с молодежью из Псковской области, Республики Беларусь и Республики Абхазия в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках деловой программы участники совместно с наставниками займутся разработкой проектов, направленных на сохранение исторической памяти и укрепляющих связь между молодежью.

Регистрация продолжится до 8 ноября по ссылке.