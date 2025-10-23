Общество

На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин Пскова Георгий Давыдов

Из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших десантников России, Почетный гражданин города Пскова – Георгий Давыдов, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Его жизненный путь – это воплощение мужества, чести и беззаветного служения Отечеству. Уроженец Волгоградской земли, он был призван на фронт в 1943 году. Георгий Данилович в составе 346-го стрелкового полка участвовал в наступлении под Будапештом и в освобождении Вены. Победу встретил под Прагой. За свою отвагу под огнём врага был отмечен медалью «За отвагу» и множеством других наград», – написал Борис Елкин.

Георгий Давыдов более 30 лет отдал армии, пройдя путь до прапорщика, в том числе в 104-м гвардейском парашютно-десантном полку псковской 76-й дивизии. А затем еще почти четверть века добросовестно работал в областном военкомате. Для Пскова, ставшего ему родным, он был не просто ветераном, а настоящим хранителем памяти. Активная патриотическая работа с молодежью Георгия Давыдова стала настоящим примером искреннего служения своему делу, уточнил градоначальник.

«Мы навсегда запомним Георгия Даниловича как человека огромной силы духа, настоящего защитника и мудрого наставника. От имени всех псковичей и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Георгия Даниловича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», – написал Борис Елкин.

Отпевание ветерана состоится 29 октября в 11:00 в храме Александра Невского.