Общество

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который изменяет порядок призыва на срочную службу. Теперь призыв будет возможен в течение всего календарного года. Законопроект, предложенный председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым, рассмотрели и приняли в третьем чтении 27 октября.

Согласно нововведениям, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего года, пишет ТАСС.

При этом фактическая отправка призывников на службу будет происходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.