Общество

Кондитер из Себежа создала сахарный бюст Джонни Деппа

28.10.2025 14:09

В Москве проходил уникальный курс от известного мастера из Великобритании Эльзы Балджийска «3Д бюст. Мужская анатомия», в котором приняла участие кондитер из Себежа Александра Сафронова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кондитерском доме «Себежанка».

Фото: Кондитерский дом «Себежанка»

«Три дня интенсивной работы, погружение в анатомическую лепку, приёмы передачи характера и индивидуальности. Для бюста был выбран американский актер Джонни Депп в роли Грин-де-Вальда из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"», - рассказали в Кондитерском доме.

 

Коллектив «Себежанки» выразил благодарность руководителю международной корпорации кондитеров-декораторов Cake Artist World Татьяне Назаровой за возможность обучения и обмена опытом с мастером мирового уровня.

