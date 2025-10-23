Псковcкая обл.
Общество

«Позиция ученого» всегда выгоднее позиции «военного»: как превратить конфликты в возможности

28.10.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

28 октября в кадровом центре «Работа России» на улице Коммунальной в Пскове царила атмосфера активного обсуждения и обмена опытом. Женский клуб «Женский интерес» собрал участниц на лекцию «Конфликт на работе: инструкция по превращению ссоры в инструмент решения проблем», встреча прошла в рамках нацпроекта «Кадры».

Практикующий психолог Валентина Самышева поделилась практическими советами и методами, которые помогут женщинам эффективно справляться с конфликтными ситуациями на рабочем месте, превращая их в возможности для роста и развития. Как прошла лекция и какие идеи вдохновили участниц, узнала Псковская Лента Новостей.

 

На лекцию пришли девушки, откликнувшиеся на приглашение от женского клуба «Женский интерес», действующего при кадровом центре города Пскова. Также онлайн присоединились коллеги из кадровых центров Псковской области и из Херсона. 

На мероприятии подробно разбирали природу конфликтов и ссор, их причины и практические способы выхода из напряжённых ситуаций. Валентина Самышева сразу же заинтриговала аудиторию, сказав, что конфликт — не просто негативное явление, а мощный инструмент, который при правильном подходе может привести к улучшению отношений и повышению продуктивности. В выступлении психолог подчеркнула различие между конфликтом как объективным столкновением интересов и целей и ссорой как эмоциональной вспышкой: конфликт может быть спокойным, рациональным и направленным на поиск решения, тогда как ссора — это кратковременное эмоциональное выплескивание негатива, в состоянии которого конструктивный диалог невозможен.

Валентина Самышева акцентировала внимание, что конфликт часто сопровождается ссорами, но ссора может возникать и совсем без объективного конфликта — например, от усталости и голода, когда люди кричат на близких «просто из ничего».

Отдельно обратили внимание на причины конфликтов на рабочем месте: различие интересов и целей (конкуренция за должности, разные представления о способах выполнения задач), недостаток коммуникации и недопонимание (разная история, опыт и восприятие молчания или критики), личностные и эмоциональные особенности (несовпадение темпераментов, разница поколений) и ролевые статусные противоречия (неявные правила поведения, изменения в корпоративной культуре). 

Важной частью выступления стала практическая модель «взрослый — родитель — ребёнок», объясняющая, почему общение «на разных уровнях» провоцирует эскалацию: если диалог начинается на уровне взрослых, он конструктивен; если один из участников переключается в «родительскую» или «детскую» роль, разговор превращается в эмоциональную перепалку. Валентина Самышева рекомендовала сохранять позицию взрослого или, по возможности, увидеть в оппоненте «страдающего ребёнка» и отреагировать поддержкой, чтобы не ввязываться в эмоциональную ссору.

На лекции спикер предложила практический набор стратегий поведения в конфликте и подчеркнула, что цель — превратить конфликт в инструмент решения, а не доказательства своей правоты. Она назвала пять подходов:

  • уход и игнорирование (обоснован лишь для несущественных вопросов или чтобы выиграть время); 
  • приспособление (уступить ради сохранения отношений);
  • соперничество (добиваться своей выгоды в ущерб другому — подходящий скорее для спорта, но опасный в работе и личных связях); 
  • компромисс;
  • сотрудничество.

Компромисс и сотрудничество — два наиболее предпочтительных пути. Компромисс предполагает взаимные уступки, сотрудничество — поиск решения, где выигрывают обе стороны. Валентина Самышева отметила, что для применения этих подходов нужны взаимное уважение и готовность к диалогу. 

Также лектор напомнила важный принцип: оппонент вряд ли изменится по вашей воле — его нужно принимать таким, какой он есть, либо привлекать третьих лиц для урегулирования ситуации, например, когда критика руководителя воспринимается сотрудником как публичное унижение и требует перевода обратной связи в «один на один», чтобы восстановить равновесие и создать условия для конструктивного взаимодействия. 

Конфликты часто имеют более глубокие корни, чем кажется на первый взгляд, они лишь поверхностно отражают недовольство. Даже в сложных ситуациях важно сохранять позицию равного диалога, вовлекать в этот диалог не только себя, но и человека, с которым возникло недопонимание, не забывать, что каждая сторона имеет право быть услышанной.

Практикующий психолог призвала участников избегать смешивания профессиональных вопросов с личными обидами. Взаимные оскорбления и унижения лишь усугубляют ситуацию, поэтому важно сохранять уважение к чувствам другого человека. Участницы узнали, что конструктивный подход включает в себя не только контроль своих эмоций, но и умение задавать уточняющие вопросы оппоненту; что важно не зацикливаться на прошлых обидах и не вспоминать давние разногласия.

«Этот опыт стал для меня вдохновением для дальнейшего развития навыков общения и управления конфликтами на рабочем месте. Я ухожу с пониманием, что конструктивное разрешение конфликтов требует усилий и терпения», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

Одним из ключевых моментов лекции стало утверждение, что «позиция ученого» всегда выгоднее позиции «военного». Всегда интереснее изучать угрозу, чем сразу идти в наступление. Вместо немедленной реакции на провокации взять паузу и попытаться понять мотивы собеседника, на оскорбления задавать вопросы: «Что с тобой? Что произошло?» Это помогает не только снизить напряжение, но и разобраться в истинных причинах конфликта. Умение задавать уточняющие вопросы — это не только способ контролировать свои эмоции, но и шанс глубже понять истинные причины конфликта. Упор на сотрудничество и совместный поиск решений — основа для конструктивного диалога. Важно избежать эскалации конфликта, найти общий язык.

Лектор также отметила важность креативного подхода к поиску решения. Чем больше вариантов будет предложено, тем выше вероятность нахождения оптимального выхода из сложившейся ситуации. В качестве примера была приведена работа команды игры «Что? Где? Когда?», где коллективное обсуждение и обмен идеями часто приводят к неожиданным и удачным решениям.

В атмосфере доверия и взаимопонимания участницы обменивались мнениями и делились своими историями, создавая тем самым пространство для самосовершенствования.

Участницы мероприятия погрузились в игру «79 психотрюков», используя картинки, иллюстрирующие разнообразные жизненные ситуации. Каждая из присутствующих включала воображение и фантазировала о том, кто мог бы быть изображён на этих картинках и какие события разворачиваются в данный момент. Опытный психолог-практик Валентина Самышева активно поддерживала этот творческий процесс, она помогала участницам находить наиболее подходящие реплики для персонажей, комментировала их идеи и давала рекомендации по формулировкам. 

Например, одна из участниц предложила фразу «я тебя услышала», на что Валентина Самышева сказала, что такая формулировка может восприниматься как безразличие к собеседнику. В то же время она подчеркнула, что фраза «я подумаю над твоими словами» демонстрирует открытость и искреннее желание понять другого человека. 

Тем, кто подробнее хотел бы изучить тему, Валентина Самышева посоветовала книги: «Не орите на меня» Игоря Романова и «69 психотрюков» Игоря Рызова. 

В современном мире коммуникация играет ключевую роль в личной и профессиональной жизни, развитие навыков общения становится особенно актуальным. Умение слушать и правильно выражать свои мысли — это не только необходимое условие для успешного взаимодействия, но и способ построения доверительных отношений. Такие мероприятия важны не только для женщин, но и для мужчин — для всех людей, независимо от пола. Взаимопонимание и уважение к мнению другого человека должны быть основой любого общения.

Екатерина Власьева 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
