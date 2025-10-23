Общество

В Псковской области уничтожат 50 зараженных калл из Германии

На складе временного хранения при досмотре подкарантинной продукции, прибывшей из Литвы, государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретил ввоз 50 горшочных растений для защищенного грунта, выращенных в Германии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии горшочных калл (Zantedeschia) были обнаружены живые имаго насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Проведённая Северо-Западным филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

В соответствии с законодательством РФ, ввоз цветов, направлявшихся к получателю в Московскую область, запрещён и по решению собственника подлежит уничтожению.