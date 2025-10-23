Общество

В Островском районе стартовала профильная смена «Поверь в себя-2025»

В Псковской области состоялось открытие профильной смены ценностно-ориентированной, реабилитационной программы «Поверь в себя — 2025». В мероприятии традиционно участвуют подростки из Пскова и районов области. Часть осенних каникул детей пройдет на хорошо оснащенной спортивной базе «Юность» в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Это профилактическое мероприятие проводится на территории региона по инициативе УМВД России по Псковской области совместно с Псковским региональным отделением студенческих отрядов при поддержке правительства области и членов регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» и уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

Кроме сотрудников полиции в нем задействованы представители органов образования, медицины, спорта и общественники, в том числе волонтеры из числа курсантов и студентов областного центра, а также военнослужащие. По традиции, профильную смену открыли торжественной линейкой.

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова пожелала ребятам удачи и отличного времяпровождения:

«Эта смена поможет преодолеть себя, научит работать сообща и в команде, поможет сплотиться, а, главное, получить новые знания и эмоции».

«На протяжении всей смены будут проводиться различные мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения молодежи к своей роли в общественной жизни», — подчеркнула начальник штаба студенческих отрядов Псковской области Алла Сердцева.

Руководитель профильной смены капитан полиции Алена Тотмянина отметила:

«Все воспитанники всегда очень ждут это мероприятие: оно не из легких, и каждый раз мы стараемся придумать новые задания. Надеемся, что эта смена также надолго останется в памяти наших детей».

Ребят на протяжении нескольких дней ждет насыщенная программа: спортивные игры и состязания, творческие мастер-классы, а также образовательные площадки. На профильной смене ребята занимаются строевой подготовкой, учатся плотному командному взаимодействию, а также проявляют себя в личных первенствах. Кроме того, в период проведения лагеря с подростками на постоянной основе работает педагог-психолог.

В первый день смены, традиционно, отряды работают над сплочением команды: придумывают название, девиз и творческую визитку для самопрезентации. Кроме того, подростки учатся взаимодействовать между собой. Также ребят ожидал квест-знакомство с территорией лагеря, занятие в веревочном парке и просмотр патриотических кинофильмов.