Конференция «Импульс Т1»: Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России

В Новосибирской области сформирована одна из самых развитых экосистем подготовки ИТ-специалистов в стране. Ежегодно из 10 вузов и 14 колледжей региона выпускаются тысячи айтишников и инженеров. Многие из них востребованы в ведущих российских и международных компаниях и становятся проводниками новейших технологий. Об этом заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук на пресс-брифинге, с которого началась конференция «Импульс Т1» в Новосибирске. Мероприятие прошло на территории нового кампуса Новосибирского государственного университета.
Фото здесь и далее: ИТ-холдинг Т1
Новосибирск традиционно входит в число ИТ-лидеров России. Сегодня в секторе занято свыше 30 тысяч специалистов, а в регионе зарегистрировано около трёх тысяч ИТ-компаний. В 2025 году вклад цифровой индустрии в валовой региональный продукт достиг 4%, что выше среднероссийского уровня. За первые шесть месяцев местный ИТ-сектор принес в бюджет более 7 миллиардов рублей, а выручка и налоговые поступления выросли на 20–30%.
Исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин отметил, что Новосибирск — для ИТ-холдинга Т1 один из ключевых регионов присутствия.
В этом году в НГУ стартовала программа бакалавриата по прикладному искусственному интеллекту: 176 студентов из более чем 20 регионов изучают не только технические дисциплины и программирование, но и управление ИТ-проектами. Все участвуют в разработке реальных решений для российского бизнеса. Якорным индустриальным партнером программы выступает ИТ-холдинг Т1. В рамках обучения компания предоставляет студентам доступ с собственным ИТ-решениям. Так, в 2026 году в НГУ будет внедрена платформа для полного цикла работы с моделями машинного обучения «Сайбокс», которая будет использоваться как в образовательном процессе, так и в исследовательских целях.
Мероприятие показало: Новосибирск становится не только точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, но и настоящей лабораторией новых образовательных решений, формирующей основу для цифрового будущего России.