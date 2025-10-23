Общество

День вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 29 октября

29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

В России вневедомственная охрана — государственная военизированная служба — является структурным подразделением Национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году), осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности. В ее состав вошли сторожевые и военизированные подразделения, которые стали осуществлять наружную охрану особо важных и режимных объектов, промышленных предприятий и строительных организаций, хозяйственных, административных и других объектов.

Именно определение «независимо от их ведомственной принадлежности» дало вневедомственной охране МВД России такое необычное, на первый взгляд, название. Накопленный c 1952 года опыт работы доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка в городах и других населенных пунктах. С 1969 года под централизованную охрану были взяты также квартиры граждан.

По данным на 2024 год, под защитой подразделений вневедомственной охраны находилось более 830 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 430 тысяч объектов различных категорий и форм собственности на всей территории России. Благодаря совершенствованию стратегии и тактики противодействия криминалу, силами нарядов групп задержания выявляются десятки тысяч преступлений.

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.

Кстати, служебная деятельность подразделений вневедомственной охраны не ограничивается только реагированием на сигналы «Тревога», поступающим с охраняемых объектов (хотя это относится к их первоочередными задачам), сотрудники, находясь на маршрутах патрулирования, часто приходят на помощь гражданам, попавшим в беду — эвакуируют людей при пожарах, оказывают первую помощь при ДТП и вообще вносят существенный вклад в поддержание общественного порядка на обслуживаемых территориях, в том числе активно пресекая преступления и административные правонарушения, пишет calend.ru.

В свой же профессиональный праздник все сотрудники данного подразделения получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившимся вручаются награды, грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.