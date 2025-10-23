Общество

Российские ученые определили оптимальные модели для прогноза динамики размера опухоли

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова провели исследование, которое поможет разработчикам лекарств подбирать оптимальную дозу и оценивать эффективность новых противоопухолевых препаратов на ранних этапах клинических испытаний. Сравнив различные математические модели, которые широко используются для прогноза динамики опухолевого процесса, они определили те из них, которые наиболее точно предсказывают, как опухоль будет реагировать на лечение.

Специалисты провели первое в своем роде сравнительное исследование пяти наиболее широко используемых моделей на основе клинических данных 381 пациента с немелкоклеточным раком легкого, пишут «Известия».

«Наше исследование предоставляет ученым и фармацевтическим компаниям методологическую базу для подбора оптимальной модели, позволяющей точнее прогнозировать динамику размера опухолей и способствовать принятию решений в ходе клинических испытаний», —рассказала одна из авторов работы, младший научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Анна Мишина.

Результаты исследования будут использованы в разрабатываемой в Сеченовском университете цифровой платформе «Онкомонитор». Этот инструмент позволит врачам и исследователям строить более точные прогнозы выживаемости и подбирать оптимальную терапию для пациентов с онкологическими заболеваниями, рассказали ученые