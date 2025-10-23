Доплаты главам муниципалитетов Псковской области рассмотрели депутаты

Проект «О внесении изменений в закон Псковской области "О статусе главы муниципального образования"» рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Законопроект предусматривает право муниципалитетов предоставлять дополнительную гарантию главе муниципального образования, не имеющему жилого помещения по месту работы, в виде ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения за счет средств местного бюджета.
Законопроект также реализует новацию части 6 статьи 26 федерального закона №33-ФЗ, предусматривающую возможность установления законом субъекта Российской Федерации дополнительной гарантии лицу, замещавшему должность главы муниципального образования, а именно — дополнительного пенсионного обеспечения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Дополнительное пенсионное обеспечение устанавливается в виде ежемесячной региональной доплаты к страховой пенсии.
Назначение и выплату ежемесячной региональной доплаты к страховой пенсии будет осуществлять министерство социальной защиты Псковской области.
«Эта система как-то повлияет на доход главы?» — поинтересовался депутат Андрей Михайлов.
«На доход главы она не повлияет. Она выплачивается после окончания полномочий и добавляется к страховой пенсии», — ответила начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова.
Законопроект поддержали единогласно.