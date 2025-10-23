Общество

Доплаты главам муниципалитетов Псковской области рассмотрели депутаты

Проект «О внесении изменений в закон Псковской области "О статусе главы муниципального образования"» рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законопроект предусматривает право муниципалитетов предоставлять дополнительную гарантию главе муниципального образования, не имеющему жилого помещения по месту работы, в виде ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения за счет средств местного бюджета.

Законопроект также реализует новацию части 6 статьи 26 федерального закона №33-ФЗ, предусматривающую возможность установления законом субъекта Российской Федерации дополнительной гарантии лицу, замещавшему должность главы муниципального образования, а именно — дополнительного пенсионного обеспечения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Дополнительное пенсионное обеспечение устанавливается в виде ежемесячной региональной доплаты к страховой пенсии.

Назначение и выплату ежемесячной региональной доплаты к страховой пенсии будет осуществлять министерство социальной защиты Псковской области.

«Эта система как-то повлияет на доход главы?» — поинтересовался депутат Андрей Михайлов.

«На доход главы она не повлияет. Она выплачивается после окончания полномочий и добавляется к страховой пенсии», — ответила начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова.

Законопроект поддержали единогласно.