Общество

Глава Рособрнадзора заявил о снижении бумажной нагрузки на учителей в 25 раз

Количество документов, которые должны заполнять российские учителя, снизилось в 25 раз, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка - ред.) в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить - раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, по количеству бумаг, эта работа уменьшилась», - сказал руководитель ведомства на совещании по теме бюрократической нагрузки на педагогических работников.

Он добавил, что такое уменьшение происходит в соответствии с новой нормативной базой.

«Мы много лет говорили об этом, много поручений давалось, многие годы такие приказы не принимались. И в конце концов они были приняты», - приводит слова Музаева РИА Новости.