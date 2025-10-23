РЖД убрали автоматическую галочку покупки постельного белья в плацкарт

РЖД при оформлении билета в плацкарт онлайн убрали автоматическую галочку покупки постельного белья, теперь эту опцию нужно выбирать вручную, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).
При покупке билетов в плацкартные вагоны поездов формирования ФПК, курсирующих во внутрироссийском сообщении, сказали в компании, постельное белье в стоимость билетов не включается, поэтому предлагается пассажирам как дополнительная услуга.
Там пояснили, что при покупке билетов на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» пассажиров информируют через уведомления о возможности покупки постельного белья в плацкарт в качестве дополнительной услуги, пишет РИА Новости.
«При оформлении проездного документа в кассе о данной возможности проинформирует кассир», - продолжили в ФПК.
При выборе билета в плацкарт в приложении РЖД для iOS автоматически проставлена галочка «отказаться от постельного белья». То есть чтобы приобрести его сразу при оформлении поездки, надо убрать галочку.
Если покупать билет в плацкарт на сайте, то в пустом окошке надо проставить галочку напротив графы «оплатить использование постельного белья с постельными принадлежностями». Когда опция не выбрана, тут же всплывает сообщение.
Ниже предлагается выбрать кнопки «добавить постельные принадлежности» или «поеду без постельных принадлежностей».
«В случае, если галочка не была поставлена, а в пути следования белье понадобилось, то его можно приобрести за отдельную плату у проводника», - уточнили в ФПК.