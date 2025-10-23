Общество

РЖД убрали автоматическую галочку покупки постельного белья в плацкарт

РЖД при оформлении билета в плацкарт онлайн убрали автоматическую галочку покупки постельного белья, теперь эту опцию нужно выбирать вручную, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

При покупке билетов в плацкартные вагоны поездов формирования ФПК, курсирующих во внутрироссийском сообщении, сказали в компании, постельное белье в стоимость билетов не включается, поэтому предлагается пассажирам как дополнительная услуга.

«Ранее при покупке билетов в данный тип вагонов отметка о согласии с приобретением постельного белья проставлялась автоматически. С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром», - сообщили в ФПК.

Там пояснили, что при покупке билетов на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» пассажиров информируют через уведомления о возможности покупки постельного белья в плацкарт в качестве дополнительной услуги, пишет РИА Новости.

«При оформлении проездного документа в кассе о данной возможности проинформирует кассир», - продолжили в ФПК.

При выборе билета в плацкарт в приложении РЖД для iOS автоматически проставлена галочка «отказаться от постельного белья». То есть чтобы приобрести его сразу при оформлении поездки, надо убрать галочку.

Если покупать билет в плацкарт на сайте, то в пустом окошке надо проставить галочку напротив графы «оплатить использование постельного белья с постельными принадлежностями». Когда опция не выбрана, тут же всплывает сообщение.

«При оформлении заказа вы не выбрали услугу предоставления комплекта постельного белья (в том числе матраса, подушки и одеяла). Согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (Приказ от 05.09.2022 Nº 352) и Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.5.3650-20 пользование постельными принадлежностями (матрас, подушка, одеяло) без постельного белья не допускается. Стоимость услуги пользования постельными принадлежностями: 232,6 рублей», - говорится в сообщении.

Ниже предлагается выбрать кнопки «добавить постельные принадлежности» или «поеду без постельных принадлежностей».

«В случае, если галочка не была поставлена, а в пути следования белье понадобилось, то его можно приобрести за отдельную плату у проводника», - уточнили в ФПК.