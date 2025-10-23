Общество

Псковским работникам аппарата мирового судьи могут разрешить замещать должности, не связанные с госслужбой

Проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области "О мировых судьях в Псковской области"» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проект закона предлагает внести изменения в закон области "О мировых судьях в Псковской области" в целях приведения его в соответствие с федеральным законом», — пояснила заместитель министра юстиции Псковской области Олеся Петрова.

Федеральный закон вносит изменения, согласно которым работники аппарата мирового судьи могут замещать должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.

Кроме того, структура и штатное расписание аппарата мирового судьи устанавливаются во взаимодействии с советом судей соответствующего субъекта Российской Федерации. При этом совет судей по этому вопросу взаимодействует с органами государственной власти в регионе.

Порядок такого взаимодействия предлагается определить и предусмотреть. Согласно проекту, министерство юстиции Псковской области должно представлять в Совет судей Псковской области проект структуры и штатного расписания аппарата каждого мирового судьи ежегодно в срок до 1 декабря, а в случае внесения изменений в ранее согласованную советом судей региона структуру и штатное расписание аппарата мирового судьи, проект изменяемой структуры и (или) штатного расписания аппарата мирового судьи представляется в срок не позднее 30 дней до планируемого дня внесения таких изменений.

«Также проект предусматривает, что внесение изменений в структуру и (или) штатное расписание аппарата мирового судьи осуществляется при наличии согласования Совета судей Псковской области. Указанная законодательная норма включена по инициативе руководства Псковского областного суда», — добавила Олеся Петрова.

Председатель комитета Алексей Севастьянов поблагодарил замминистра за подробный доклад.

Депутаты единогласно поддержали данный законопроект.