Общество

Юные ИТ-специалисты выиграли приз в 800 тысяч рублей в рамках новосибирского хакатона

В Новосибирске в рамках конференции «Импульс T1» завершился хакатон для молодых ИТ-специалистов. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 студентов со всей страны. Мероприятие продолжило серию хакатонов, которые уже прошли в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. При участии менторов и экспертов из профильных ИТ-компаний, команды-победители из Новосибирска разделили между собой приз в 800 тысяч рублей. Общий призовой фонд всей серии в этом году составил 3,8 миллиона рублей.

Участники хакатона работали над двумя кейсами. В первом из них приняли участие 33 команды. Перед студентами стояла задача разработать систему генерации персонализированного фона с использованием ML-модуля. Важное требование – система должна работать локально на устройстве пользователя без передачи данных на внешние серверы. Над вторым заданием трудилось 45 команд. Участники создавали систему автоматизированного анализа Git-активности для команд разработки, интегрированную с платформой производства ПО «Сфера». Автоматизация такого анализа позволяет своевременно выявлять проблемы в процессах разработки и неэффективное распределение ресурсов команд.

Лучшее решение первого кейса представили студенты Новосибирского государственного университета (Александр Шовкопляс, Ульяна Зайцева, Марк Скворцов, Максим Емельянов и Алина Вдовиченко). Второе и третье место также заняли команды из НГУ (Иван Кадиленко, Максим Унжаков, Егор Палкин — 2 место; Ставр Марискин, Федор Чумакин, Даниил Колесник, Дамир Шайхов и Юрий Малютин — 3 место).

«Основной вызов для нас заключался в работе с технологиями, которые мы раньше никогда не применяли, — например, запуск нейронных сетей через JavaScript прямо в браузере. У нас получилось не только создать действительно качественное решение, но и донести до экспертов хакатона, для чего оно может понадобиться. Мы реализовали в приложении функции, полезные для компаний: их имидж строится из мелочей — правильный фон во время видеозвонков в стиле фирменных цветов, удобный вывод на фон ФИО и должности сотрудников. Именно это мы сделали и грамотно представили на хакатоне», - поделился впечатлениями победитель в этом направлении Александр Шовкопляс, окончивший Институт интеллектуальной робототехники НГУ.

Во втором кейсе лучшими оказались студенты из МГМСУ и МИРЭА (Вилена Чернышева, Евгений и Станислав Винокур). Второе место завоевала команда из представителей НГТУ НЭТИ, ИТМО и ВШЭ (Марк и Денис Рублевский, Роман Горбатовский, Степан Васильев). Третье место заняли студенты МФТИ и НГТУ НЭТИ (Александр Рябченко, Ольга Пасынкова, Виктория Жданова, Татьяна Герасимова).

«Импульс Т1» – это серия ежегодных отраслевых конференций, организованная ИТ-холдингом Т1. За все время проведения мероприятий хакатоны стали важной частью форума и незаменимой площадкой для обмена между студентами личным опытом и поиска нестандартных решений.