Общество

Мемориальную доску Серафиму Иванову открыли в деревне Похвальщина Псковского района

Мемориальную доску Серафиму Иванову открыли в деревне Похвальщина Псковского района сегодня, 29 октября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ ВКонтакте

«На церемонию открытия собрались родные и друзья, коллеги по профессиональной и общественной деятельности Серафима Ивановича. Родился, вырос и всю свою жизнь он отдал родному району, 60 лет проработал в сельском хозяйстве, полностью отдавая себя любимому делу. Трудовая слава СПК (колхоза) «Передовик» гремела по всей Псковской области и за ее пределами благодаря управленческому таланту, профессионализму и самоотдаче Серафима Ивановича. Трудолюбие, порядочность, к месту – требовательность, жесткость, принципиальность. Но и вера в людей, желание помочь, подсказать, мудрость и умение разглядеть в человеке потенциал и вместе сделать важное для общества дело. Таких, как он, с полным правом называют самородками», - написала Наталья Федорова.

Глава района отметила, что среди множества наград у Серафима Иванова было высшее общественное признание своих земляков – звание Почетного гражданина Псковского района. В память о нем в деревне Похвальщина открыта мемориальная доска.

« Серафима Ивановича не стало в 2019 году, и по сей день в сердцах людей живут добрые и светлые воспоминания о нем – легенде своего времени. А его родная отрасль – сельское хозяйство, - продолжает быть ведущей в нашем районе. Он и его соратники заложили крепкий фундамент для аграриев, которые сегодня трудятся на родной земле», - заключила она.