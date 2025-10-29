Общество

Назначены представители Собрания в квалификационной комиссии адвокатской палаты

Уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и бывшего руководителя юридической службы Псковского областного Собрания депутатов Николая Лепихина назначили представителями Собрания в квалификационной комиссии адвокатской палаты региона, такое решение приняли депутаты 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с законом Псковской области «О Псковском областном Собрании депутатов», законом «О представителях Псковского областного Собрания депутатов в квалификационной комиссии адвокатской палаты Псковской области», представителем ПОСД в квалификационной комиссии адвокатской палаты Псковской области назначили уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.

Также представителем назначен бывший руководитель юридической службы Псковского областного Собрания депутатов Николай Лепихин.

«Надеемся на такую же продуктивную работу, которую вы выполняли ранее», - прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.