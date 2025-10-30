Общество

Как с помощью пластики не потерять лицо и улучшить качество жизни, рассказал хирург

Главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян убежден, что несколько тонких штрихов, выполненных опытным хирургом, могут существенно улучшить внешний вид. По мнению специалиста, такие процедуры не только безопасны, но и способны изменить жизнь человека к лучшему.

Прежде всего, профессор Тигран Алексанян акцентирует внимание на ринопластике: «Эта процедура позволяет не только скорректировать форму носа, но и улучшить его функциональность. Многие пациенты страдают от затрудненного дыхания, и простая коррекция формы может решить эту проблему. Кроме того, ринопластика помогает сбалансировать пропорции лица, что делает его более гармоничным и привлекательным».

Также стоит обратить внимание на блефаропластику. С возрастом кожа теряет свою упругость, и это может привести к появлению «мешков» под глазами и опущению верхнего века. Подтяжка век помогает вернуть свежесть и молодость взгляду, что в свою очередь положительно сказывается на общем восприятии лица. Эта процедура, как правило, выполняется под местной анестезией и требует минимального времени на восстановление.

Не менее популярной процедурой является липофилинг. Даже у самых стройных людей могут возникнуть проблемные зоны, где жировые отложения не исчезают, несмотря на диеты и физическую активность. Липофилинг позволяет быстро, эффективно, а главное без рисков для здоровья организма избавиться от этих избыточных жировых накоплений, направив их в зоны, где объёма недостаточно, к примеру, ягодицы, грудь или для прорисовки мышечного рельефа.

В заключение профессор Тигран Алексанян подчеркивает, что каждая из этих процедур может значительно улучшить качество жизни пациента, повысить его самооценку и уверенность в себе. Главное — подходить к выбору пластических операций осознанно, тщательно взвешивая все «за» и «против», а также доверять свое здоровье только опытным и квалифицированным специалистам. Пластический хирург добавляет, что в мире, где эстетика играет важную роль, забота о себе и своем внешнем виде — это не просто каприз, а необходимость, которая открывает новые горизонты и возможности, пишет RuNews24.ru.